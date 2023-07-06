Белорусским спасателям торжественно передали икону «Неопалимая Купина»

Служба в ведомстве предполагает работу в нестандартных ситуациях и, как признаются сами спасатели, духовное сопровождение имеет большое значение в их деятельности. Икона является не только защитницей всего православного народа, но и покровительницей огнеборцев. Торжественное мероприятие стало одним из первых важных моментов, приуроченных к празднованию 170-летия пожарной службы Беларуси.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Каждый человек в особых экстремальных ситуациях нестандартных нуждается в какой-то поддержке, в каком-то вдохновении. И, как мы знаем, это приходит свыше. Поэтому вполне естественно обращаться к образу Божией Матери.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

«Неопалимая Купина» – это наш символ, белорусских спасателей. Мы совершим так называемый небесный крестный ход, облетим всю нашу страну, чтобы укрепить в вере белорусских спасателей, в правильности выбранного пути, тому делу, которому они служат. Чтобы внутренняя убежденность, укрепленная еще и духовно, поддерживала наших спасателей в решении их задач. Я бы, конечно, очень хотел бы, чтобы всю нашу республику защищала эта икона от тех чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти.

В течение нескольких недель над территорией Беларуси будет совершен облет с Иконой Божией Матери. Завершится воздушный крестный ход 19 июля.