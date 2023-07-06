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Белорусским спасателям торжественно передали икону «Неопалимая Купина»

06 июля 2023 13:45
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Новости Беларуси. Покровительница, которая оберегает от несчастных случаев. Митрополит Вениамин передал руководству МЧС икону Божией Матери «Неопалимая Купина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусским спасателям торжественно передали икону «Неопалимая Купина»-1

Служба в ведомстве предполагает работу в нестандартных ситуациях и, как признаются сами спасатели, духовное сопровождение имеет большое значение в их деятельности. Икона является не только защитницей всего православного народа, но и покровительницей огнеборцев. Торжественное мероприятие стало одним из первых важных моментов, приуроченных к празднованию 170-летия пожарной службы Беларуси.

Белорусским спасателям торжественно передали икону «Неопалимая Купина»-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Каждый человек в особых экстремальных ситуациях нестандартных нуждается в какой-то поддержке, в каком-то вдохновении. И, как мы знаем, это приходит свыше. Поэтому вполне естественно обращаться к образу Божией Матери.

Белорусским спасателям торжественно передали икону «Неопалимая Купина»-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
«Неопалимая Купина» – это наш символ, белорусских спасателей. Мы совершим так называемый небесный крестный ход, облетим всю нашу страну, чтобы укрепить в вере белорусских спасателей, в правильности выбранного пути, тому делу, которому они служат. Чтобы внутренняя убежденность, укрепленная еще и духовно, поддерживала наших спасателей в решении их задач. Я бы, конечно, очень хотел бы, чтобы всю нашу республику защищала эта икона от тех чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти.

В течение нескольких недель над территорией Беларуси будет совершен облет с Иконой Божией Матери. Завершится воздушный крестный ход 19 июля.

# МЧС Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Вадим Синявский # Фотофакт

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