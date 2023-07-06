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Лукашенко о выборах в 2025 году: задумывался только в плане рассуждений, что будет после меня

06 июля 2023 12:49
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что о президентских выборах даже не задумывался. Так глава государства ответил на вопрос журналистов об его участии в электоральной компании в 2025 году, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

По словам Президента, он еще не задумывался и ничего не планировал. Только в плане рассуждений: а что будет после него. Только в этом ключе, сказал Лукашенко. 

Касаемо президентских выборов в Российской Федерации, которые должны пройти в следующем году, Президент Беларуси рассказал, что не обсуждал эту тему с Владимиром Путиным. «Да меня это и не интересует. Чего я буду человеку в душу лезть. Когда он примет решение, он мне скажет об этом», – отметил Лукашенко. 

# Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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