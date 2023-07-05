Волошин об Украине: первую скрипку играют британцы – это результат того, что Ермак является прямым агентом Ми-6

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Согласитесь, что в нынешних политических раскладах Британия играет не последнюю роль. И то, насколько она подзадоривает Украину, очевидно для всех игроков.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
На мой взгляд, она играет первую роль. По степени агрессивности, по степени стремления разжигать все больше конфликт в Украине Великобритания обгоняет даже Соединенные Штаты Америки. Но говорить о том, что случайно в Украине оказались какие-то силы, над которыми у Великобритании протекторат, – это уже не совсем правильно. В Украине эти силы, в том числе Великобритании, готовились долгими десятилетиями. Великобритания активно еще в послевоенные времена поддерживала бандеровцев, перебрасывала им деньги, оружие, средства связи. Контакты устанавливала через Канаду, через другие свои доминионы. То есть Великобритания накачивала национализмом еще Советскую Украину, еще более активно это начала делать в 1990-2000-е годы. Логично к оранжевой революции Ющенко это привело. И все это привело – Порошенко, Зеленского и майдан 2014 года.
Надежда Сасс:
Олег, согласны ли вы с позицией Виктора? Как очевидец многих событий политических в Украине.
Олег Волошин, украинский политик, кандидат политических наук:
[Неразборчиво – прим. ред.] поддерживала Ирландскую Республиканскую армию, если уже на то пошло, и ирландских террористов. Это нормально в геополитическом противостоянии. Тут мы, естественно, на другой стороне, но не надо считать то, что является нормой в бойцовском поединке. Хороший хук для того, кто его провел, – это достижение, для того, кто его получил, – это неудача. Поэтому давайте не демонизировать британцев, а признавать их сильные стороны и искать способ им противодействовать. Главное, что я хочу сказать: да, случайность, потому что, объективно говоря, Великобритания сегодня не является не то что сверхдержавой, но даже великой державой полноценной. У нее нет ни ресурсов, ни денег, ни военных возможностей. В одностороннем порядке заправлять, тем более в столь отдаленном для нее регионе, нетипично для нее в регионе присутствия. Это не Ближний Восток, где у Британии традиционно сильные связи с элитами, это не юг Африки, не ряд других регионов.
То, что господин Зеленский и Ермак в октябре 2020 года попали на прием к руководителю Ми-6 господину Муру и там фактически были завербованы и согласились во всем следовать курсу Ми-6, – это действительно удачное стечение обстоятельств. Я хочу еще раз обратить внимание: в целом Великобритания, естественно, как и Польша, в 9 из 10 случаев будет в каких-то конфронтационных ситуациях против России. Но то, что сейчас именно в Украине, в отношении которой годами гораздо больше влияние финансовое, и через элиты, и так далее имели Соединенные Штаты, естественно, и даже Германия. Первую скрипку играют британцы – это результат того, что господин Ермак, который фактически правитель Украины (это правая рука Зеленского, но он фактически принимает решения), как некоторыми считается, является прямым агентом Ми-6, не ЦРУ.
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