Волошин об Украине: первую скрипку играют британцы – это результат того, что Ермак является прямым агентом Ми-6

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, ведущая:

Согласитесь, что в нынешних политических раскладах Британия играет не последнюю роль. И то, насколько она подзадоривает Украину, очевидно для всех игроков.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

На мой взгляд, она играет первую роль. По степени агрессивности, по степени стремления разжигать все больше конфликт в Украине Великобритания обгоняет даже Соединенные Штаты Америки. Но говорить о том, что случайно в Украине оказались какие-то силы, над которыми у Великобритании протекторат, – это уже не совсем правильно. В Украине эти силы, в том числе Великобритании, готовились долгими десятилетиями. Великобритания активно еще в послевоенные времена поддерживала бандеровцев, перебрасывала им деньги, оружие, средства связи. Контакты устанавливала через Канаду, через другие свои доминионы. То есть Великобритания накачивала национализмом еще Советскую Украину, еще более активно это начала делать в 1990-2000-е годы. Логично к оранжевой революции Ющенко это привело. И все это привело – Порошенко, Зеленского и майдан 2014 года. Надежда Сасс:

Олег, согласны ли вы с позицией Виктора? Как очевидец многих событий политических в Украине.