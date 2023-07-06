Виктор Саевич, магистр политических наук:

Ну, я думаю, Уинстон Черчилль, если бы его воскресить, отреагировал бы с большим удовольствием на всю эту картину. Черчилль – это был злейший враг России и особенно Советского Союза. Черчилль сделал все, чтобы разжечь гражданскую войну на территории бывшей Российской империи. Он мечтал удушить большевистскую Россию, и, потерпев поражение, он делал все между войнами, чтобы как можно больше навредить и затормозить развитие Советского Союза. И в послевоенные годы. Черчилль всегда был врагом. Только когда Германия стала угрожать в годы Второй мировой войны, тогда Черчилль уже соизволил пойти на сотрудничество с Советским Союзом. Но как только война заканчивалась, еще не закончилась и оставалось пару недель до конца войны, он уже составил план немыслимый о том, чтобы с бывшими разбитыми немецкими частями развернуть войну против Советского Союза. Но там выступили американцы против, потому что это уже было чересчур немыслимо. Поэтому когда бы Черчилль сейчас увидел, что делает вот это вот счастье, что удалось развязать на территории бывшего Советского Союза полномасштабную войну, и как англичане активно участвуют, он бы сказал: «Еще смелей», – Сунаку и элитам английским. И «Еще активнее. И надо добить, пока возможность есть, Россию». Вот как он бы сказал.

Олег Волошин, украинский политик, кандидат политических наук:

Я не спорю, я согласен, с одной стороны, что Черчилль бы в нынешней ситуации, конечно, был бы там еще тем Черчелюком, как этого Джонсонюком называли. Помогал бы, наверное, врагам России и Китая в нынешней ситуации. Но с другой стороны, если мы про историю вспомним, про эпоху, когда Черчилль реально жил, без «если бы». Так вот, поддержи тогда британский истеблишмент линию Черчилля на последовательную поддержку белого движения, у нас бы белогвардейцы вообще бы победили тогда. И не было бы никакой Украинской Советской Социалистической Республики, и не было бы Украины имени Владимира Ильича Ленина, как ее Путин называет в последнее время. И, вероятно, всей бы нынешней конфронтации не было. Честно говоря, называть Черчилля русофобом не стоит. Я как человек, который глубоко сожалеет о том, что гражданская война в России закончилась так, как она закончилась, считаю, что лучше бы тогда послушали Черчилля.