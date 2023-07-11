«Пошло снижение». Игорь Брыло доложил Президенту об уменьшении складских запасов

«Дворец – дай бог, но мы такие не построим везде». Лукашенко побывал на ферме в Оршанском районе

Новости Беларуси. За следующую пятилетку в Беларуси необходимо построить технологичные молочные комплексы – такую задачу перед сельским хозяйством поставил Президент. Сегодня, 11 июля, Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент вернулся к вопросу, который звучал не так давно на совещании во Дворце Независимости: на складах находилась молочная продукция на 400 миллионов долларов. Как тогда объяснило правительство, ситуация была обусловлена ценовым фактором, а также ростом производительности на внешних рынках. Президент поручил исправить положение.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы снизили уже до 83 % отношение к месячной выработке. То есть сегодня на складах у нас имеется 83 % от того, что мы в месяц можем произвести. Но всегда привыкли, что у нас 35 % было на складах – 10-дневный запас, но тут немножко, конечно, повысилось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как немножко? Это уже месячный запас.

– У нас по Минской и по Гродненской области чуть выше 100. Самое главное, за последние месяцы, начиная с мая, мы май к апрелю добавили 106 % реализации к прошлому году, май к маю – 110 %. И июнь. То есть у нас теперь пошло снижение складов. Слава богу.

– При увеличении продукции?

– 1 400 тонн в день мы добавляем.

Необходимо экспортировать преимущественно готовую продукцию, а не сырье – подчеркнул Александр Лукашенко. Президент обратил внимание на наличие на складах определенных объемов сухого молока.