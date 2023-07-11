«71,2 миллиона была стоимость». Лукашенко презентовали молочную ферму, оснащённую роботами

Новости Беларуси. За пятилетку построить технологичные комплексы. На такую работу ориентирует Президент ответственных за АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочей поездкой глава государства побывал в Оршанском районе, в ходе которой посетил агрокомбинат «Юбилейный».

На другой молочно-товарной ферме этого же агрокомбината Президент был ровно год назад. Тогда правда была «Купалинка», молочно-товарная ферма, которая оставила весьма благоприятное впечатление своей оснащенностью и ухоженностью. Сегодня – «Павлинка», но эпитеты по первому впечатлению на ум приходят схожие. Помещения на 2 400 голов, ухаживать за коровами, доить их помогают роботы. Все более чем пристойно.