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«71,2 миллиона была стоимость». Лукашенко презентовали молочную ферму, оснащённую роботами

11 июля 2023 17:52
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Новости Беларуси. За пятилетку построить технологичные комплексы. На такую работу ориентирует Президент ответственных за АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочей поездкой глава государства побывал в Оршанском районе, в ходе которой посетил агрокомбинат «Юбилейный».

На другой молочно-товарной ферме этого же агрокомбината Президент был ровно год назад. Тогда правда была «Купалинка», молочно-товарная ферма, которая оставила весьма благоприятное впечатление своей оснащенностью и ухоженностью. Сегодня – «Павлинка», но эпитеты по первому впечатлению на ум приходят схожие. Помещения на 2 400 голов, ухаживать за коровами, доить их помогают роботы. Все более чем пристойно.

«71,2 миллиона была стоимость». Лукашенко презентовали молочную ферму, оснащённую роботами-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По цене?

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:
71,2 миллиона была стоимость вот этого проекта.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
В связи с тем, что он комплектовался роботами, цена на тот момент приемлемая.

«71,2 миллиона была стоимость». Лукашенко презентовали молочную ферму, оснащённую роботами-4

Александр Лукашенко:
Это я сделаю вывод, я спрашиваю у тебя, это оптимальная цена? Мы же все время разные варианты рассматривали, чтобы определиться с ценой. Это дворец, понятно, дай бог, чтобы у нас были деньги на строительство таких дворцов. Вот я ему задаю вопрос, который был поставлен мною, задача ему была поставлена несколько лет назад и актуализирована два-три года тому назад. Губернаторы хвастались: вот, я построил комплекс этот и прочее. И деревянные, и металлические, и железобетонные, что только не делали. Была поставлена задача: определить оптимальный молочно-товарный комплекс по цене. Вот они экспериментировали. Я ему задаю вопрос: этот комплекс, соответствует ли он другим?

«Дворец – дай бог, но мы такие не построим везде». Лукашенко побывал на ферме в Оршанском районе.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Леонид Заяц # Александр Фирсин # Фотофакт

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