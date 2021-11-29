Прямой эфир

При каких условиях участника «Плана Перамоги» не накажут? Рассказали в ГУБОПиК

29 ноября 2021 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Если признает свою вину и покается искренне – наверное, же он не будет наказан?  

При каких условиях участника «Плана Перамоги» не накажут? Рассказали в ГУБОПиК-1

Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:  
При одном условии. Если он это сделает раньше, чем мы к нему придем – так в законе прописано.  

Вадим Боровик, политолог:  
Всегда слушайте центральное телевидение. Вот завтра сели, написали заявление, пришли. У нас есть несколько адресов, есть горячие линии. Позвоните, придите с документами – вас простят, если вы ничего не натворили.  

Кирилл Казаков:  
Как говорил Феликс Дзержинский, если вы еще на свободе – это не ваша заслуга, это наша недоработка.  

Читайте также:  

Как США замешаны в подготовке конфликта на наших границах и что делать Союзному государству? Мнение Вадима Боровика

Начальник отдела ГУБОПиК: еженедельно задерживаем десятки лиц, участвовавших в прошлом году в массовых беспорядках  

ГУБОПиК: в ближайшее время мы опубликуем результаты мероприятий по участникам «Плана Перамоги»  

# Закон # общество # Вадим Боровик # Вячеслав Орловский # Кирилл Казаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придёт или с ружьём, у нас есть чем ответить»
29 ноября 2021 17:34

Лукашенко: «Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придёт или с ружьём, у нас есть чем ответить»

Третий груз с севера страны. Белорусский детский фонд присоединился к гуманитарной помощи беженцам
29 ноября 2021 17:32

Третий груз с севера страны. Белорусский детский фонд присоединился к гуманитарной помощи беженцам

Лукашенко: «Если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется»
29 ноября 2021 17:28

Лукашенко: «Если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется»