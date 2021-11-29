При каких условиях участника «Плана Перамоги» не накажут? Рассказали в ГУБОПиК

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Если признает свою вину и покается искренне – наверное, же он не будет наказан?

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу « По существу ».

Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

При одном условии. Если он это сделает раньше, чем мы к нему придем – так в законе прописано.

Вадим Боровик, политолог:

Всегда слушайте центральное телевидение. Вот завтра сели, написали заявление, пришли. У нас есть несколько адресов, есть горячие линии. Позвоните, придите с документами – вас простят, если вы ничего не натворили.

Кирилл Казаков:

Как говорил Феликс Дзержинский, если вы еще на свободе – это не ваша заслуга, это наша недоработка.

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