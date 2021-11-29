Сегодня – стрижка, завтра организуют стационарный медпункт. Что за три недели сделали белорусы для беженцев?

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Там несколько тысяч беженцев остаются в ожидании открытия гуманитарного коридора в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шуманский, корреспондент:

22-й день для беженцев на белорусско-польской границе подходит к своему завершению. Сейчас все они находятся внутри логистического центра, потому что на улице начался сильный мокрый снег, температура опустилась ниже ноля, люди предпочитают находиться здесь, в комфорте, в тепле. Этот день прошел для них, в принципе, стандартно, как и последние, наверное, 10 дней, которые они уже находятся здесь, в логистическом центре. Было несколько информационных поводов.

По итогам за прошедшие три недели было всего выдано около 110 тонн гуманитарной помощи, из них 85 тонн – это только продукты питания. Плюс военные продолжают привозить для беженцев горячее питание – это каша с тушенкой, горячий чай. Плюс выдаются теплые вещи, теплые одеяла, постельные принадлежности. На выходных в связи с тем, что похолодало, выпал снег, было выдано около тысячи пар обуви теплой, зимней. Потому что большинство этих людей приезжали в легких кроссовках, шлепанцах даже, абсолютно были не готовы к нашим погодным условиям.