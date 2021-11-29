Начальник отдела ГУБОПиК: еженедельно задерживаем десятки лиц, участвовавших в прошлом году в массовых беспорядках

Как США замешано в подготовке конфликта на наших границах и что делать Союзному государству? Мнение Вадима Боровика ( здесь подробнее ).

Алена Сырова, СТВ: Вячеслав Михайлович, мы знаем, что наши оппоненты готовят уже некий план и не спят в шапку. Хотя со стороны может показаться, что это так.

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу « По существу ».

Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

Да, действительно, нами установлено, что лидеры оппозиции, сбежавшие за границу, поставили для себя задачу создать условия для непризнания западными странами итогов референдума. С целью реализации этой задачи ими обсуждались различные варианты. От бойкота до создания провокаций на участках с целью срыва голосования. По итогу всех своих обсуждений с учетом рисков для исполнителей они в данный момент приняли единую стратегию – срыв голосования путем массового вброса недействительных бюллетеней. В связи с этим предупреждаю: все находящие в стране подстрекатели к совершению подобных антигосударственных действий, их активные пособники будут нами изолированы, привлечены к ответственности.

Алена Сырова:

Я правильно понимаю, те, кто будут приходить на участки и портить бюллетени или вбрасывать пустые, вы как-то будете это отслеживать? Но ведь голосование тайное.

Вячеслав Орловский:

Мы будем отслеживать, выявлять, привлекать тех лиц, которые будут подстрекать к совершению таких действий.

Алена Сырова:

То есть работать на упреждение.