Начальник отдела ГУБОПиК: еженедельно задерживаем десятки лиц, участвовавших в прошлом году в массовых беспорядках

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Вячеслав Михайлович, мы знаем, что наши оппоненты готовят уже некий план и не спят в шапку. Хотя со стороны может показаться, что это так.
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Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Да, действительно, нами установлено, что лидеры оппозиции, сбежавшие за границу, поставили для себя задачу создать условия для непризнания западными странами итогов референдума. С целью реализации этой задачи ими обсуждались различные варианты. От бойкота до создания провокаций на участках с целью срыва голосования. По итогу всех своих обсуждений с учетом рисков для исполнителей они в данный момент приняли единую стратегию – срыв голосования путем массового вброса недействительных бюллетеней. В связи с этим предупреждаю: все находящие в стране подстрекатели к совершению подобных антигосударственных действий, их активные пособники будут нами изолированы, привлечены к ответственности.
Алена Сырова:
Я правильно понимаю, те, кто будут приходить на участки и портить бюллетени или вбрасывать пустые, вы как-то будете это отслеживать? Но ведь голосование тайное.
Вячеслав Орловский:
Мы будем отслеживать, выявлять, привлекать тех лиц, которые будут подстрекать к совершению таких действий.
Алена Сырова:
То есть работать на упреждение.
Вячеслав Орловский:
Тех, кто будет активно помогать. А то, что они думают, что прикроются интернетом – они ошибаются. Анонимность в интернете – это ложь. Ложь, подаваемая экстремистскими Telegram-каналами. У нас достаточно технических средств, сил для осуществления методов оперативно-технической нотификации, социальной инженерии. И это подтверждают результаты нашей работы. Ежемесячные. Только главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией идентифицирует несколько сотен интересующих нас интернет-пользователей. Еженедельно мы задерживаем, привлекаем к ответственности десятки лиц, участвовавших в прошлом году в массовых беспорядках, распространяющих экстремистские материалы, разжигающих социальную и иную вражду в обществе.
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