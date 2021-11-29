Как США замешаны в подготовке конфликта на наших границах и что делать Союзному государству? Мнение Вадима Боровика

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Кто-то пытается эту дату референдума и дату, когда белорусы пойдут голосовать за новую Конституцию, использовать, чтобы все-таки попытаться совершить мятеж или переворот. Вадим, можно чисто геополитически порассуждать. Время выбрали для реванша удачное?

Вадим Боровик, политолог:

Когда мы хотим понять, произойдут ли эти события, надо понимать, кому это выгодно и какие последствия будут иметь. Надо понимать, что основной бенефициар – Соединенные Штаты и Великобритания. Это одна фирма, в принципе. Есть новая Европа, она зависима от США, но, в принципе, удалось полякам подоить и Евросоюз, и Соединенные Штаты. Отличная инфраструктура. Особенно дорога для переброски войск. И сегодня смотрите, какой у нас вариант получается. Американцев не устраивало, помните, когда евро ввели, 1,5 доллара евро был. Их это очень… Еще одна резервная валюта. Тут еще китайцы хотят резервную валюту. Даже в цифровом виде они хотят ее представить. Это не устраивает. И вот им сегодня выгодно в Европе развязать конфликт. Вооруженный. И до тех пор, пока они будут уверены, что на нашей территории – а это очень удобно... Смотрите, как готовится любая военная операция? Первое – подготавливается свое население. Для этого предмет агрессии должен быть в лице мирного населения уничижен. То есть как нацисты убивали. Приходили простые солдаты, 20-летние пацаны, и убивали евреев. Только в одной Прибалтике – они это забыли – в одном Вильнюсе за первые четыре дня было убито 120 тысяч евреев. За первые четыре дня. Кирилл Казаков:

То есть последние 1,5 года белорусов в глазах американцев превращают во врагов. Вадим Боровик:

Они создали образ врага, демона. Демонизировали Президента, демонизировали население. То есть как они с этими мигрантами обращаются. Они сумели создать образ каких-то нахлебников, которые пришли за деньгами, никакой жалости даже к детям. Второе – внутри страны создается резидентура. Она создавалась посредством общественных объединений, курсы, животных любят, любят неправильной любовью друг друга и так далее. Но задача какая? Во-первых, агенты глубокого внедрения. И сейчас они есть, вы должны понимать. Нам надо нормально смотреть за этим в разных органах власти. В науке у нас их много, даже в силовом блоке надо присматриваться. Но там у нас более-менее люди на своем месте находятся. Но есть они здесь. И вот, представьте. Следующий этап – подготовка инфраструктуры. И они очень выгодно использовали этот конфликт на границе. То есть для того, чтобы начать региональный конфликт, нужна переброска войск. Вы тяжелую военную технику за три дня не перебросите.

Кирилл Казаков:

Тяжелая гаубица с польской стороны, например. Вадим Боровик:

Да. Великобритания, и Германия, и поляки, и Украина стянули сюда войска. Идет разведка, то есть летают самолеты. Отрабатываются на учениях даже бомбардировки стратегическим вооружением. Понимаете, о чем идет речь? Они летают, они подготавливаются. Следующий этап – вы начинаете агрессию, уже вы агрессию проводите не против мирной, независимой, суверенной Беларуси, а страны, где непонятная, так скажем, власть, в их лице не признаваемая. Под ударом-то Россия в первую очередь. Но там же и против России санкции. И Путин враг, Навального запрятал. Плюс еще помогает Лукашенко. То есть вот создали образ врага. И что их может остановить? Я вам говорил. Если только мы основным бенефициарам, которые сегодня рассчитывают, они хотят региональный конфликт. Кстати говоря, вот эти вот страны, которые в это вовлечены, надеются на то, что они будут также разделять эти вот дивиденды… Кирилл Казаков:

Что-то поимеют после этого конфликта, правильно?