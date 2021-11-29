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Как США замешаны в подготовке конфликта на наших границах и что делать Союзному государству? Мнение Вадима Боровика

29 ноября 2021 16:28
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Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Кто-то пытается эту дату референдума и дату, когда белорусы пойдут голосовать за новую Конституцию, использовать, чтобы все-таки попытаться совершить мятеж или переворот. Вадим, можно чисто геополитически порассуждать. Время выбрали для реванша удачное?  

Как США замешаны в подготовке конфликта на наших границах и что делать Союзному государству? Мнение Вадима Боровика-1

Вадим Боровик, политолог:  
Когда мы хотим понять, произойдут ли эти события, надо понимать, кому это выгодно и какие последствия будут иметь. Надо понимать, что основной бенефициар – Соединенные Штаты и Великобритания. Это одна фирма, в принципе. Есть новая Европа, она зависима от США, но, в принципе, удалось полякам подоить и Евросоюз, и Соединенные Штаты. Отличная инфраструктура. Особенно дорога для переброски войск. И сегодня смотрите, какой у нас вариант получается. Американцев не устраивало, помните, когда евро ввели, 1,5 доллара евро был. Их это очень… Еще одна резервная валюта. Тут еще китайцы хотят резервную валюту. Даже в цифровом виде они хотят ее представить. Это не устраивает. И вот им сегодня выгодно в Европе развязать конфликт. Вооруженный. И до тех пор, пока они будут уверены, что на нашей территории – а это очень удобно... Смотрите, как готовится любая военная операция? Первое – подготавливается свое население. Для этого предмет агрессии должен быть в лице мирного населения уничижен. То есть как нацисты убивали. Приходили простые солдаты, 20-летние пацаны, и убивали евреев. Только в одной Прибалтике – они это забыли – в одном Вильнюсе за первые четыре дня было убито 120 тысяч евреев. За первые четыре дня.  

Кирилл Казаков:  
То есть последние 1,5 года белорусов в глазах американцев превращают во врагов.  

Вадим Боровик:  
Они создали образ врага, демона. Демонизировали Президента, демонизировали население. То есть как они с этими мигрантами обращаются. Они сумели создать образ каких-то нахлебников, которые пришли за деньгами, никакой жалости даже к детям. Второе – внутри страны создается резидентура. Она создавалась посредством общественных объединений, курсы, животных любят, любят неправильной любовью друг друга и так далее. Но задача какая? Во-первых, агенты глубокого внедрения. И сейчас они есть, вы должны понимать. Нам надо нормально смотреть за этим в разных органах власти. В науке у нас их много, даже в силовом блоке надо присматриваться. Но там у нас более-менее люди на своем месте находятся. Но есть они здесь. И вот, представьте. Следующий этап – подготовка инфраструктуры. И они очень выгодно использовали этот конфликт на границе. То есть для того, чтобы начать региональный конфликт, нужна переброска войск. Вы тяжелую военную технику за три дня не перебросите.  

Как США замешаны в подготовке конфликта на наших границах и что делать Союзному государству? Мнение Вадима Боровика-4

Кирилл Казаков:  
Тяжелая гаубица с польской стороны, например.  

Вадим Боровик:  
Да. Великобритания, и Германия, и поляки, и Украина стянули сюда войска. Идет разведка, то есть летают самолеты. Отрабатываются на учениях даже бомбардировки стратегическим вооружением. Понимаете, о чем идет речь? Они летают, они подготавливаются. Следующий этап – вы начинаете агрессию, уже вы агрессию проводите не против мирной, независимой, суверенной Беларуси, а страны, где непонятная, так скажем, власть, в их лице не признаваемая. Под ударом-то Россия в первую очередь. Но там же и против России санкции. И Путин враг, Навального запрятал. Плюс еще помогает Лукашенко. То есть вот создали образ врага. И что их может остановить? Я вам говорил. Если только мы основным бенефициарам, которые сегодня рассчитывают, они хотят региональный конфликт. Кстати говоря, вот эти вот страны, которые в это вовлечены, надеются на то, что они будут также разделять эти вот дивиденды…  

Кирилл Казаков:  
Что-то поимеют после этого конфликта, правильно?  

Как США замешаны в подготовке конфликта на наших границах и что делать Союзному государству? Мнение Вадима Боровика-7

Вадим Боровик:  
Территорию, может быть где-то там какие-то дополнительные вливания финансовые. Им же платили, и за это надо рассчитываться. И вот смотрите. Они на что рассчитывают? Мы проводим мирную акцию, референдум. Здесь часть спящих вот этих вот чудаков, которых мы еще не всех вскрыли, начинают выходить и в каждом городе начинают ждать, просить – помогите, освободите. И вот здесь начинается этот конфликт. На что они рассчитывают? Они рассчитывают чужими руками. Мы должны четко сказать на уровне Союзного государства. Владимир Владимирович, Александр Григорьевич, совместный Совбез. Заявить: мы не будем участвовать в региональном конфликте. Вот, столицы мира, которые понесут ущерб первые и в первую очередь за океаном. Тогда они подумают. Но мы не говорим о том, что мы хотим это сделать. Это крайняя мера, но если граница Союзного государства будет нарушена, первые 15 секунд…  

Кирилл Казаков:  
Ближайшая война если будет ядерная, это будет последняя война.  

Вадим Боровик:  
Да. Владимир Владимирович уже сказал.  

# Международная политика # общество # Вадим Боровик # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алексей Навальный # Фотофакт

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