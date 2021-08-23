Более мотивированный или более способный? Вот из каких детей вырастают лучшие спортсмены мира

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

За последний год, наверное, самым мотивированным человеком, который вдруг резко стал медийным, стал наш спортсмен Алексей Талай, который тоже уехал на Паралимпийские игры. Дадим ему слово, чтобы он сказал мнение, чего мы достигнем.

Алексей Талай, участник Паралимпийских игр в Токио:

Это первые Паралимпийские игры в моей спортивной карьере. До этого был чемпионат Европы, чемпионат мира, национальные чемпионаты. Но то, что происходит сейчас, в эти дни – для меня это дорогого стоит, это отдельная история для моих будущих встреч с детками, с молодежью, дабы показать пример мужества, стойкости. Что не так все просто в этой жизни дается, надо стараться и работать. Сейчас я в Токио буду сражаться за свою страну под своим флагом любимым. Еще один важный шаг в понимании человека, в понимании его способностей. На что мы способны в этой жизни. Алена Сырова, СТВ:

И все же, Юрий Викентьевич, на начальном этапе предпочтение более мотивированному или более способному?