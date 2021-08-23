Более мотивированный или более способный? Вот из каких детей вырастают лучшие спортсмены мира
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
За последний год, наверное, самым мотивированным человеком, который вдруг резко стал медийным, стал наш спортсмен Алексей Талай, который тоже уехал на Паралимпийские игры. Дадим ему слово, чтобы он сказал мнение, чего мы достигнем.
Алексей Талай, участник Паралимпийских игр в Токио:
Это первые Паралимпийские игры в моей спортивной карьере. До этого был чемпионат Европы, чемпионат мира, национальные чемпионаты. Но то, что происходит сейчас, в эти дни – для меня это дорогого стоит, это отдельная история для моих будущих встреч с детками, с молодежью, дабы показать пример мужества, стойкости. Что не так все просто в этой жизни дается, надо стараться и работать. Сейчас я в Токио буду сражаться за свою страну под своим флагом любимым. Еще один важный шаг в понимании человека, в понимании его способностей. На что мы способны в этой жизни.
Алена Сырова, СТВ:
И все же, Юрий Викентьевич, на начальном этапе предпочтение более мотивированному или более способному?
Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике:
Два примера приведу из легкой атлетики. Геннадий Валюкевич был рекордсменом мира. Его отчислили из училища, кстати, за неперспективность, проводили тестирование в 10 классе. Он уехал в деревню домой, а у него папа председатель сельского совета в Ляховичском районе. Это же местная интеллигенция, неудобно, стыдно. И он даже не признался дома, не знал, как преподнести. А тренер его будущий, Бунин Валерий Иванович, закончил спортивную карьеру, и надо набрать где-то детей. Ему известный тренер наш говорит: «Ты напиши письма тем, кого отчислили». И вот он пишет письма, приезжает Геннадий Валюкевич. Он его устраивает в ПТУ на сварщика в Заводском районе, дают общежитие. И, представляете, человек через пять лет становится рекордсменом мира. Что значит мотивация.
И второй. Я слышал про Щербо, как он пришел маленький, толстенький. И тренер сказал: «Первое задание – подтянитесь кто сколько может». Он запрыгнул: «Сколько надо?» – «10 раз». Кто два раза, кто три, а он висит – ни разу не подтянулся. Тренер: «Слазь». – «Я хочу подтянуться». Тренер: «Сколько?» – «10 раз». «Так ты же ни разу не подтянулся». – «Я хочу подтянуться 10 раз».
Алена Сырова:
Вот что значит настоящая мотивация настоящих спортсменов.
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