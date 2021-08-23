Количество стран и скандалы. Олимпийская чемпионка сравнила Игры 1972 и 2021 года

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Ваше личное сравнение той Олимпиады, где вы взяли золото в 1972 году, и Олимпиады, которая прошла сейчас. В любом случае, вы же переносите свои ощущения.

Антонина Кошель, председатель Белорусской общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта», чемпионка Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене:

Конечно. Моей медали в следующем году уже 50 лет, а кажется, как-то недавно все было. Олимпиады могут отличаться по проведению, по количеству стран, а в принципе они одинаковые. Кирилл Казаков:

А по количеству скандалов?