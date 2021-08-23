«У нас очень много практических наработок». Какие темы обсуждают на Республиканском педсовете в Минске?

Новости Беларуси. Развитие системы образования, условия работы учителей, качество подготовки специалистов – темы, которые активно в эти дни обсуждаются в стране, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С 23 по 24 августа проходит педагогический совет с участием представителей сферы образования всех уровней.

Первый день традиционно связан с работой десятков секций по самым актуальным вопросам. Дискуссионные площадки работают на базе университетов, лицеев, школ и образовательных центров. Какие новшества вводят в школах для безопасности учеников и педагогов? Подробнее здесь.

Так, в столичной гимназии № 146 обсудили создание безопасной и дружественной среды в учреждениях образования. Главной темой стало подведение первых итогов экспериментального проекта. В прошлом учебном году в двух десятках белорусских школ внедрили новую модель, направленную на предотвращение буллинга.

Светлана Бондарева, директор гимназии № 146:

Проводились классные часы, были выработаны правила нашего класса, также проводились интерактивные игры. С родителями проводили различные мероприятия и в дистанционном виде, и в очном. Причем 100 % родительской общественности сказали, что да, «мы за реализацию проекта». В этом году уже планы на реализацию гимназической службы примирения. Реализация данного проекта поможет нам сделать среду в учреждениях образования безопасной.

Елена Головнева, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:

Мы сегодня по-новому смотрим на функции и компетенции специалистов социально-педагогической и психологической службы. Сегодня статус этой службы заслуживает большего внимания со стороны администрации учреждения образования. Мы сегодня говорим о повышении психологической грамотности всех педагогических работников и говорим о том, что сегодня не только педагог-психолог может корректировать позицию детей внутри класса, но это и классные руководители, и учитель-предметник. У нас очень много практических наработок.

Вопросу безопасности детей с каждым годом уделяется все больше внимания. Речь идет как о технической составляющей – установке турникетов и камер видеонаблюдения, так и об улучшении микроклимата в школьных коллективах.