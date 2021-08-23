Прямой эфир

Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»

23 августа 2021 16:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Алексей Голиков рассуждает о том, каким должен быть настоящий президент страны и почему не каждого главу государства можно назвать лидером нации. И почему так важна твердая рука в принятии важных решений. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»-1

Алексей Голиков, блогер:
В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы. Толпы глупой, глухой и эмоциональной серой массы. Было точное понимание: государство, то есть порядок, законный порядок должны быть сохранены. Я, как и прежде, твердо убежден: уличная политика и фейсбучная дипломатия контрпродуктивны и даже разрушительны.

Однако сегодня есть все основания для следующего заявления: «Блогер Голиков является безусловным сторонником действующего Президента Лукашенко». Спрашивается, почему только сейчас, спустя год? За год переплавки в горниле событий Президент доказал свои стойкость и добросовестное выполнение принятых на себя должностных обязательств. За год у меня сформировалась цепь последовательных и логических аргументов, и я непременно поделюсь с вами. Как минимум для того, чтобы ни один рот не открылся назвать меня купленным подпевалой режима.

Посмотрите фрагмент. Это первый аргумент.

Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»-4

Шахтеры, вы прекрасно знаете, чем вы можете помочь. Забастовкой вы не только возвращаете себе достоинство. Забастовка, без преувеличения, сохраняет жизни белорусов. Забастовка – это то, чего эта падла боится больше всего.

Алексей Голиков:
Президент страны с твердой позицией и сильной властью по определению нужен, как минимум чтобы решительно и жестко подавлять действия подобных хулиганов, бунтарей, подстрекателей и злословящих хамов.

Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»-7

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Конечно, когда мне моя жена показывает: «мы тебя убьем, переломаем кости, к моим родителям придут (слава богу, родители умерли к этому времени), мы их обольем кислотой. Они пожалеют, что такого ублюдка, как ты, родили». И мат-перемат. Просто ты читаешь и думаешь: скот, вот просто реальный скот. То есть ни один белорус нормальный этого написать не может.

Карпенков обратился Лупоносову и Азарову: те, с кем вы находитесь, волки в овечьих шкурах, а вы – жертвы. Подробнее здесь.

Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»-10

Алексей Голиков:
Действия толпы и заявления уличных политиканов – ни в какие ворота. Весь 2020 год мирные и спокойные белорусы наблюдали несвойственную им агрессию от своих же собратьев – людей как будто подменили. И вот только не надо сейчас мне за демократию. О подлинной скрытой природе демократии уличных либералов хорошо высказался Юрий Воскресенский.

Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»-13

Мы либералы. Мы поддерживаем либеральную идею, свободу, права человека, свободу личности. И в то же время я не терплю, что в моем окружении есть человек, который считает иначе. Абсурд ведь получается. Поэтому я считаю, что эти люди…
– Еще не готовы.
– Да. Очень хорошо сказал в одном из интервью Воскресенский: в каждом нашем либерале сидит закоренелый сталинист.

Алексей Голиков:
Сегодня популярным стало выражение «Сталина на вас нет». Сталина нет, но есть Лукашенко. Согласитесь, и это выражение, и твердая рука Лукашенко – естественный запрос и потребность нашего общества. У нас же чуть что – «нет Сталина», еще чуть что – буду жаловаться самому Лукашенко. Мы привыкли, что все проблемы за каждого из нас должна решать верховная власть. Инфантильное поколение маменькиных сыночков, выросших в тепличных условиях. Вы просто вдумайтесь: это чтобы двухметровый взрослый детина тридцати лет отроду сидел на иждивении матерей целой страны.

Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»-16

Высоцкий живет фактически за счет своих подписчиков.
– Это отлично! Я могу этот фокус даже развить, без проблем. Работа – это когда ты делаешь что-то, что тебе говорят, либо же ты делаешь то, что умеешь и в чем силен. Я не силен ни в чем.

Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»-19

У меня открылись глаза. А когда у тебя открываются глаза и ты понимаешь, что ты, если можно так сказать, истину познал, эта истина у тебя формируется внутри, и ты просто, когда о ней говоришь, ты ее ничем не солишь. Ты ее просто выдаешь, как она есть. И люди либо принимают твое мнение и принимают истину, либо же у них какая-то своя правда, своя истина и они ее не принимают. Сложилось так, что либо я научился правильно доносить информацию, либо же у меня истина открылась еще больше.

Алексей Голиков:
Без сильной власти и твердой позиции порядка и баланса общественных элементов не достичь. Особенно в обществе, ностальгирующем по социализму, коммунизму и всей советской эпохе, где за все отвечало государство.

И вот еще один аргумент в пользу того, что я являюсь сторонником Лукашенко. Законно избранный в 1990-х Президент Лукашенко является не только Президентом, но и лидером белорусской нации. Здесь требуется небольшое разъяснение: не всегда лидер нации и президент является одним и тем же лицом. Объясню, в чем разница.

Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»-22

Алексей Голиков:
Лидер нации – это тот человек, которому народ верит и доверяет. Лидер нации – это тот человек, который знает чуть больше, видит чуть дальше и точно определяет более превосходный путь развития нации. Вот дано это Лукашенко и все. Но главное, он не подводит, не предает.

А вот президент… Президент – это другое. Президент, назначенный криминальными и олигархическими элитами, может дрогнуть и, прихватив золотые батоны, спасать свою шкуру. Ему плевать на «Беркут» и народ. Он не вышел с автоматом против западной экспансии, прихватив сына. Он лидер не нации, он лоббист интересов финансово-промышленных криминальных группировок.

Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»-25

Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»-27

Другой оказался не лучше, хотя расписывал слаще. «Рошен» не продал, состояние увеличил, а народ в [...] без электричества, газа и угля – XXI век.

Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»-30

Алексей Голиков:
Президент, которого сместил актер на велосипеде. Вы просто вдумайтесь: политика-коммерса конкуренцией смещает не политик, а артист – банальной сатирой и хейтом. Разве это лидер? Это президент-бизнесмен. Такими только и управляют Бени, Геши и Гордоны забугорного производства.

Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»-33

Алексей Голиков:
И третий пример. Только назначенный извне президент может бросить народ Афганистана и спасать свою шкуру – он наемник. Он никогда не бросится ценой своей жизни защищать свой народ – он президент-наемник. Он не лидер нации, он ставленник.

Некоторые из вас этот выпуск назовут одой Лукашенко. Окей, ода не некролог. Но давайте аргументы. Если пастух не может загнать стадо в стойло, то он либо профнепригоден, либо наемник, недобросовестно выполняющий обязанности. Если мужчина не может на место поставить женщину, значит, он не ее муж или нелегитимный муж. Если президент не в состоянии навести порядок в стране, значит, он не лидер, он нелегитимный президент – Света, Валера, Витя или Паша – выбирайте по вкусу. Есть чем крыть? Кройте, только кройте фактами, матом бесполезно.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Голиков # Александр Лукашенко # Николай Карпенков # Константин Придыбайло # Юрий Воскресенский # Иосиф Сталин # Петр Порошенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Количество стран и скандалы. Олимпийская чемпионка сравнила Игры 1972 и 2021 года
23 августа 2021 15:53

Количество стран и скандалы. Олимпийская чемпионка сравнила Игры 1972 и 2021 года

Олимпийский чемпион Александр Масейков: «Конечно, хотелось, чтобы поднимался наш флаг, гимн, герб, но не всё так просто»
23 августа 2021 15:51

Олимпийский чемпион Александр Масейков: «Конечно, хотелось, чтобы поднимался наш флаг, гимн, герб, но не всё так просто»

Экс-министр спорта и туризма Беларуси: «Мы завоевали в целом 113 медалей, из них 21 – золотая»
23 августа 2021 15:50

Экс-министр спорта и туризма Беларуси: «Мы завоевали в целом 113 медалей, из них 21 – золотая»