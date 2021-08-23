Алексей Голиков: «В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Алексей Голиков рассуждает о том, каким должен быть настоящий президент страны и почему не каждого главу государства можно назвать лидером нации. И почему так важна твердая рука в принятии важных решений. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Голиков, блогер:

В августе 2020-го на улицах Бреста блогер Голиков выступал не за Лукашенко, а против незаконных действий толпы. Толпы глупой, глухой и эмоциональной серой массы. Было точное понимание: государство, то есть порядок, законный порядок должны быть сохранены. Я, как и прежде, твердо убежден: уличная политика и фейсбучная дипломатия контрпродуктивны и даже разрушительны. Однако сегодня есть все основания для следующего заявления: «Блогер Голиков является безусловным сторонником действующего Президента Лукашенко». Спрашивается, почему только сейчас, спустя год? За год переплавки в горниле событий Президент доказал свои стойкость и добросовестное выполнение принятых на себя должностных обязательств. За год у меня сформировалась цепь последовательных и логических аргументов, и я непременно поделюсь с вами. Как минимум для того, чтобы ни один рот не открылся назвать меня купленным подпевалой режима. Посмотрите фрагмент. Это первый аргумент.

Шахтеры, вы прекрасно знаете, чем вы можете помочь. Забастовкой вы не только возвращаете себе достоинство. Забастовка, без преувеличения, сохраняет жизни белорусов. Забастовка – это то, чего эта падла боится больше всего. Алексей Голиков:

Президент страны с твердой позицией и сильной властью по определению нужен, как минимум чтобы решительно и жестко подавлять действия подобных хулиганов, бунтарей, подстрекателей и злословящих хамов.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Конечно, когда мне моя жена показывает: «мы тебя убьем, переломаем кости, к моим родителям придут (слава богу, родители умерли к этому времени), мы их обольем кислотой. Они пожалеют, что такого ублюдка, как ты, родили». И мат-перемат. Просто ты читаешь и думаешь: скот, вот просто реальный скот. То есть ни один белорус нормальный этого написать не может. Карпенков обратился Лупоносову и Азарову: те, с кем вы находитесь, волки в овечьих шкурах, а вы – жертвы. Подробнее здесь.

Алексей Голиков:

Действия толпы и заявления уличных политиканов – ни в какие ворота. Весь 2020 год мирные и спокойные белорусы наблюдали несвойственную им агрессию от своих же собратьев – людей как будто подменили. И вот только не надо сейчас мне за демократию. О подлинной скрытой природе демократии уличных либералов хорошо высказался Юрий Воскресенский.

– Мы либералы. Мы поддерживаем либеральную идею, свободу, права человека, свободу личности. И в то же время я не терплю, что в моем окружении есть человек, который считает иначе. Абсурд ведь получается. Поэтому я считаю, что эти люди…

– Еще не готовы.

– Да. Очень хорошо сказал в одном из интервью Воскресенский: в каждом нашем либерале сидит закоренелый сталинист. Алексей Голиков:

Сегодня популярным стало выражение «Сталина на вас нет». Сталина нет, но есть Лукашенко. Согласитесь, и это выражение, и твердая рука Лукашенко – естественный запрос и потребность нашего общества. У нас же чуть что – «нет Сталина», еще чуть что – буду жаловаться самому Лукашенко. Мы привыкли, что все проблемы за каждого из нас должна решать верховная власть. Инфантильное поколение маменькиных сыночков, выросших в тепличных условиях. Вы просто вдумайтесь: это чтобы двухметровый взрослый детина тридцати лет отроду сидел на иждивении матерей целой страны.

– Высоцкий живет фактически за счет своих подписчиков.

– Это отлично! Я могу этот фокус даже развить, без проблем. Работа – это когда ты делаешь что-то, что тебе говорят, либо же ты делаешь то, что умеешь и в чем силен. Я не силен ни в чем.

У меня открылись глаза. А когда у тебя открываются глаза и ты понимаешь, что ты, если можно так сказать, истину познал, эта истина у тебя формируется внутри, и ты просто, когда о ней говоришь, ты ее ничем не солишь. Ты ее просто выдаешь, как она есть. И люди либо принимают твое мнение и принимают истину, либо же у них какая-то своя правда, своя истина и они ее не принимают. Сложилось так, что либо я научился правильно доносить информацию, либо же у меня истина открылась еще больше. Алексей Голиков:

Без сильной власти и твердой позиции порядка и баланса общественных элементов не достичь. Особенно в обществе, ностальгирующем по социализму, коммунизму и всей советской эпохе, где за все отвечало государство. И вот еще один аргумент в пользу того, что я являюсь сторонником Лукашенко. Законно избранный в 1990-х Президент Лукашенко является не только Президентом, но и лидером белорусской нации. Здесь требуется небольшое разъяснение: не всегда лидер нации и президент является одним и тем же лицом. Объясню, в чем разница.

Алексей Голиков:

Лидер нации – это тот человек, которому народ верит и доверяет. Лидер нации – это тот человек, который знает чуть больше, видит чуть дальше и точно определяет более превосходный путь развития нации. Вот дано это Лукашенко и все. Но главное, он не подводит, не предает. А вот президент… Президент – это другое. Президент, назначенный криминальными и олигархическими элитами, может дрогнуть и, прихватив золотые батоны, спасать свою шкуру. Ему плевать на «Беркут» и народ. Он не вышел с автоматом против западной экспансии, прихватив сына. Он лидер не нации, он лоббист интересов финансово-промышленных криминальных группировок.

Другой оказался не лучше, хотя расписывал слаще. «Рошен» не продал, состояние увеличил, а народ в [...] без электричества, газа и угля – XXI век.

Алексей Голиков:

Президент, которого сместил актер на велосипеде. Вы просто вдумайтесь: политика-коммерса конкуренцией смещает не политик, а артист – банальной сатирой и хейтом. Разве это лидер? Это президент-бизнесмен. Такими только и управляют Бени, Геши и Гордоны забугорного производства.