«Чужого горя не бывает». Как дневной центр Красного Креста помогает детям с инвалидностью?

Новости Беларуси. Помощь в развитии навыков самообслуживания, внимания, воображения, речи. Социальная инклюзия детей с особенностями развития и их семей сконцентрирована в одном центре. Единственный в республике дневной центр Красного Креста для детей с инвалидностью на протяжении 14 лет доказывает свою эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кому и для чего необходимы такие оазисы помощи – в материале Татьяны Сидоренко.

Софье 16 лет. 10 из них она частая гостья Гродненского дневного центра для детей с ограниченными возможностями. Хотя гостьей ее назвать сложно, скорее душа коллектива. Чистота и внутренняя красота девочки, скованная физическими ограничениями, открывается здесь в полной мере через творчество и взаимопомощь.

Софья Дюбайло:

У меня очень хорошие друзья, которые мне всегда помогают, поддерживают. Мне с ними очень весело. Не только дружественная атмосфера, но и содействие в социальной интеграции, реабилитации, психологической поддержке. Причем помощь оказывается не только детям, но и их семьям. На базе центра сформировано сообщество родителей, которые организовали инициативную группу. Вместе решать общие проблемы – так было, есть и будет.

Эдуард Милюта:

Мы делимся своими различными методами, как такого ребенка воспитывать, как за ним ухаживать, как его к чему-то приучить. Делимся каким-то своим опытом воспитания таких детей. И, конечно, что-то берем от других родителей.

Гродненский дневной центр Красного Креста открыт с 2009 года. За 14 лет существования здесь получили помощь более тысячи семей, воспитывающих детей с инвалидностью. К тем, кто не сможет в силу обстоятельств посещать центр самостоятельно, сотрудники выезжают сами.

Инесса Ларионова, руководитель центра для детей с ограниченными возможностями Гродненской городской организации Белорусского Красного Креста:

Помощь в уходе на дому деткам, которые находятся под паллиативным медицинским наблюдением. Таких семей 20, наши три сотрудника – два социальных работника и психолог – оказывают помощь этим семьям на дому. Это тоже большой пласт работы, который мы делаем.