Богданов о сотрудничестве с Казахстаном: мы создадим формат работы наподобие Форума регионов
Исполнительская дисциплина и ответственность. Александр Лукашенко озвучил главное требование года и пятилетки, принимая 14 января ряд важных кадровых решений. На новые должности назначены 9 руководителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В их числе два министра. Артур Карпович возглавил Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а Дмитрий Кийко – по налогам и сборам. Но основные кадровые изменения – по линии Министерства иностранных дел. Речь о ротации в посольствах нашей страны за рубежом.
Лица известные. Хорошо себя зарекомендовали. Поэтому на дипломатический участок работы. Глава государства уже анонсировал, сложности у постоянных партнеров. Значит, надо рынки сбыта расширять, а на традиционных искать новые ниши. Вместе с увеличением товарооборота необходимо сохранять международный имидж Беларуси. Алексей Богданов из МАРТа переезжает в Казахстан.
Александр Лукашенко:
Алексей, ты сам едешь, еще раз спрашиваю, или тебя выталкивают в Казахстан?
Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
Нет, меня никто не выталкивает, товарищ Президент. Мое решение осознанное. И хочу оправдать оказанное вами доверие, развить отношения.
– Чем ты будешь заниматься прежде всего?
– Ставлю перед собой задачи – увеличить товарооборот экспорта белорусской продукции, превысить его в миллиард. Мы в 2021 году, наш товарооборот в целом превысил миллиард долларов, а сегодня составляет 1,1-1,2 миллиарда. Но экспорт пока у нас завис на цифре 800-900 миллионов. Подробности.
Представитель белорусских интересов в Казахстане до поста министра антимонопольного регулирования и торговли занимался внешнеэкономической деятельностью в Минсельхозпроде. Поэтому инструментами развития регионального сотрудничества владеет.
Алексей Богданов:
Возможно, мы создадим некий формат работы наподобие Форума регионов, который у нас сегодня есть с Российской Федерацией. Поэтому такое предложение будем обязательно вносить в руководство Республики Казахстан. Ведь мы видим положительный эффект от нашего взаимодействия регионального с братской Россией. Поэтому, конечно, с братской Республикой Казахстан нам сам Бог велел усиливать это взаимодействие.
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