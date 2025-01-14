Богданов о сотрудничестве с Казахстаном: мы создадим формат работы наподобие Форума регионов

Исполнительская дисциплина и ответственность. Александр Лукашенко озвучил главное требование года и пятилетки, принимая 14 января ряд важных кадровых решений. На новые должности назначены 9 руководителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе два министра. Артур Карпович возглавил Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а Дмитрий Кийко – по налогам и сборам. Но основные кадровые изменения – по линии Министерства иностранных дел. Речь о ротации в посольствах нашей страны за рубежом.

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