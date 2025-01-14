Масштабное благоустройство территории, замена игрового и спортивного оборудования, а также озеленение. В Советском районе поставлены задачи по благоустройству на 2025 год, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В планах придать эстетический вид самой протяженной улице в районе – Максима Богдановича. Также к 9 Мая каждое предприятие проведет благоустройство закрепленной за ним территории. Будут созданы цветочные композиции и установлены малые архитектурные формы. Особое внимание уделят частному сектору.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

В Советском районе большой частный сектор. Это и микрорайон Сельхозпоселка, это и деревня Цна, это и другие, где превалирует частный сектор. Конечно же, мы обращаем внимание, именно где придворовая территория. Когда видим, где-то строительные материалы складируются, конечно же, заборы.

Преобразятся и учреждения образования. Появятся новые клумбы и кашпо. В планах провести конкурс на лучшее благоустройство.