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Лукашенко: нам нужна нормальная жизнь и нормальная работа предприятий

14 января 2025 14:04
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Главное требование года и пятилетки – исполнительская дисциплина и ответственность. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая ряд кадровых решений. И первые из них коснулись дипломатического корпуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: нам нужна нормальная жизнь и нормальная работа предприятий-2

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По-моему, у нас более-менее стабильная налоговая система. Тем не менее, свежим взглядом посмотрите, что надо сделать. Также вас ориентирую на то, чтобы вы не болели и не страдали излишними рыночными категориями. Нам нужна нормальная жизнь и нормальная работа предприятий. От налогообложения многое зависит, если не все порой. Поэтому посмотрите свежим взглядом, проанализируйте нашу налоговую систему. И напрямую внесите предложения и свои замечания, если нам надо где-то что-то сделать.

# Александр Лукашенко # Государственная политика

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