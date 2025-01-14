Лукашенко: нам нужна нормальная жизнь и нормальная работа предприятий

Главное требование года и пятилетки – исполнительская дисциплина и ответственность. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая ряд кадровых решений. И первые из них коснулись дипломатического корпуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По-моему, у нас более-менее стабильная налоговая система. Тем не менее, свежим взглядом посмотрите, что надо сделать. Также вас ориентирую на то, чтобы вы не болели и не страдали излишними рыночными категориями. Нам нужна нормальная жизнь и нормальная работа предприятий. От налогообложения многое зависит, если не все порой. Поэтому посмотрите свежим взглядом, проанализируйте нашу налоговую систему. И напрямую внесите предложения и свои замечания, если нам надо где-то что-то сделать.