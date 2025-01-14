Кадровые решения – Лукашенко назначил ряд новых министров и руководителей диппредставительств Беларуси

Отныне представлять интересы Беларуси в Казахстане будет Алексей Богданов. Прежде он возглавлял Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Дмитрий Пиневич – в прошлом министр здравоохранения – назначен послом в Азербайджане. Коснулись изменения и Министерства промышленности. Александр Огородников – первый заместитель министра – направлен руководить белорусской дипмиссией в Узбекистане. А Виталий Борчук – начальник главного управления внешнеэкономических связей данного ведомства – отныне будет трудиться послом Беларуси в Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа. Новые обязанности, хотя весьма схожие с прежними, у Анатолия Глаза. Бывший пресс-секретарь МИД теперь будет заниматься укреплением и развитием белорусско-турецких отношений. Юрий Ярошевич – начальник службы госпротокола МИД будет возглавлять белорусскую дипмиссию в Израиле. Принимая кадровые решения, глава государства отдельно остановился на сотрудничестве с каждой из стран, в которые отправляются работать назначенцы. Перед каждым поставлены конкретные задачи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Казахстан все купит у нас, если будет проходить по цене и качеству. Особенно качество. Вы знаете, что за Казахстан, за этот рынок борются не только Россия и Беларусь (мы присутствуем в какой-то степени), но и Запад, Китайская Народная Республика. Поэтому путь наш – только через регионы. Поэтому надо устанавливать отношения с конкретными людьми и руководителями на местах.

Это касается и Узбекистана. С Президентом Мирзиёевым у нас более чем хорошие отношения. Но надо с ними работать. Уверен, что там большое поле деятельности. Азербайджан – это наши друзья. Я долго думал, сможешь ли ты там добавить к тому, что есть. Сможешь. А что касается Президента [Ильхама Алиева – прим. ред.] – любое предложение, исходящее от тебя, будет поддержано. Это большой друг нашего государства. У нас всегда с ним были добрые отношения, с ним и с его отцом.

Не знаю, как будет Ярошевичу работаться в Израиле. Там непросто будет. Если он найдет правильную дорогу, то с Израилем у нас также будут добрые отношения. Там есть много тех, кто не хотел бы с нами выстраивать отношения, но большинство людей – которые ценят и уважают Беларусь. И наших же там предостаточно, которые в свое время уехали, их дети. Как там строить отношения – я думаю, ты лучше меня знаешь.

В Турции мы не имеем того, что должны иметь. Надо посмотреть. С Президентом Турции у нас был прямой диалог и договоренность: мы делаем это – он делает это, мы этот шаг – он этот шаг. Пока мы этих шагов не видим. Анатолий [Глаз – прим. ред.], тебе надо будет уделить этому особое внимание. В общем, не стану тут заниматься назиданиями. Должен сказать, Максим Владимирович [Рыженков – прим. ред.], что в этой пятилетке и в этом году главные требования от вас и от государственных служащих – исполнительская дисциплина и ответственность за принимаемое решение. Это ваше предложение. И не дай бог кто-то там не справится. Наводите порядок в МИДе. Железное требование, без всякой дури! Люди грамотные, умные, дипломатов неумных нет. Должны быть жесткие требования там, где нужно, и исполнительская дисциплина со стороны подчиненных. Это касается всех. Никакой размазни быть не должно ни в Администрации, ни в правительстве, ни у вас. Выдержим этот тренд, будем работать в таком ключе – у нас все получится. Дисциплинки у нас не хватает, особенно исполнительской.