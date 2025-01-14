Лукашенко: дисциплинки у нас не хватает! – на что Президент ориентирует чиновников?

Исполнительская дисциплина и ответственность. Александр Лукашенко озвучил главное требование года и пятилетки, принимая 14 января ряд важных кадровых решений. На новые должности назначены 9 руководителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе два министра. Артур Карпович возглавил Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а Дмитрий Кийко – по налогам и сборам. Но основные кадровые изменения – по линии Министерства иностранных дел. Речь о ротации в посольствах нашей страны за рубежом.

Так, Алексей Богданов отныне будет представлять интересы Беларуси в Казахстане. Эта страна входит в десятку крупнейших покупателей белорусских товаров в мире. Поставлена задача нарастить наш экспорт до миллиарда долларов. Послом в Азербайджан отправится Дмитрий Пиневич. В основе двухстороннего сотрудничества – взаимодействие в сфере промышленности. В частности фармацевтической и биологической. А в Узбекистане белорусской дипмиссией теперь будет руководить Александр Огородников. Среди взаимных интересов – создание совместного производства детских продуктов питания и сборки пассажирского транспорта. Новые обязанности теперь и у Анатолия Глаза. Бывший пресс-секретарь МИД будет заниматься укреплением и развитием белорусско-турецких отношений. И в первую очередь – торгово-экономических. Белорусскую дипмиссию в Израиле возглавит Юрий Ярошевич. Здесь ставка на экспорт белорусской молочки, пиломатериалов, мебели и текстиля. А на Кубе, где послом будет трудиться Виталий Борчук (по совместительству также в Доминикане и Никарагуа), планируется организовать совместные тракторное, молочное и фармпроизводства. Принимая кадровые решения, глава государства отдельно остановился на сотрудничестве с каждой из стран, в которые отправляются работать назначенцы. Всем поставлены конкретные задачи. О дипломатичном подходе к сотрудничеству – наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Долгие и яркие праздники завершаются, сейчас страна готовится провести выборы, как праздник. Но Президент уже на первом в 2025 году совещании потребовал не забывать о буднях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Экономика прежде всего, и те задачи, которые были поставлены до сегодня, они актуальны для нас. начиная с сельского хозяйства, промышленности, транспорта и так далее. Вот и сегодня в планах было два важных мероприятия: кадровый вторник и обсуждение инвестиционной программы. Ее глава государства забанил. Всем же известно, Александр Лукашенко всегда настаивает только на вариативных совещаниях.

Александр Лукашенко:

Инвестиционная программа – важнейший документ. Я его не подписал, как обычно, вернул правительству. Вы мне опять выкидываете, и три человека или четыре придут мне докладывать. Те, кто готовили эту программу. А где альтернативная точка зрения? Все ли мы там будем строить то, что нам надо? Туда ли мы деньги направим? Вот этого бездумного быть не должно. Поменьше мероприятий, поменьше дергать людей. А надо сосредоточиться на конкретных вопросах. Это вопрос исполнительной дисциплины – про основу для функционирования государственной власти Первый еще раз подчеркнет, обращаясь с напутствием к дипломатическому корпусу страны.

Александр Лукашенко:

Наводите порядок в МИДе. Железное требование, без всякой дури. Люди грамотные, умные, дипломатов неумных нет. Должны быть жесткие требования там, где нужно, и исполнительская дисциплина со стороны подчиненных. Это касается всех. Никакой размазни быть не должно ни в Администрации, ни в правительстве, ни у вас. Выдержим этот тренд, будем работать в таком ключе – у нас все получится. Дисциплинки у нас не хватает, особенно исполнительской. Отписаться, какую-то туфту прислать Президенту мимо Крутого. Он подмахнет – давай, Президент, там разбирайся.

Стресс-тест для внешнеполитического ведомства – Первый продолжил, общаясь с главой МИДа, который представил Президенту кандидатуры послов.