Лукашенко: формула справедливости в ценообразовании должна присутствовать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Министерство очень важное, потому что у нас идет выработка той формулы ценообразования, по которой мы будем работать. Надеюсь, очень долго. Опыта в мировой практике такого нет. Но хочу еще раз подчеркнуть, что это задача правительства. Ни в коем случае не министерства. Поэтому, Дмитрий Николаевич [глава Администрации Президента Дмитрий Крутой – прим. ред.], ни в коем случае спихивать, как у нас это обычно бывает, на министерство эти вопросы нельзя. Это должно выработать правительство. Надо привлечь из Администрации людей – направляйте. Надо из Министерства торговли, там хорошие специалисты, – берите. Работайте и вырабатывайте. В ближайшее время, я Снопкова [первый вице-премьер Николай Снопков – прим. ред.] предупреждал, он отвечает за это в правительстве – должны быть внесены конкретные предложения.

Ваша задача – изучить опыт советской торговли и сделать все, чтобы на прилавках был ассортиментный перечень товаров. Как специалист вы понимаете, о чем я говорю. И цены ни в коем случае не скакали, особенно вверх. Мы должны сделать максимум к тому, чтобы у нас все-таки формула справедливости в ценообразовании присутствовала. Должно быть справедливо. Поэтому действуйте, вы человек опытный, повидавший немало в жизни. Не ждите каких-то указаний. Если вам кто-то мешает работать – говорите.