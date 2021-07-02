Наталья Кочанова накануне Дня Независимости: «Неужели мы можем поступиться своей свободой?»

Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна столкнулась с колоссальным давлением. По сути, государство живет в условиях гибридной войны. Но белорусы и особенно люди в погонах показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью – это особенно подчеркнул Президент. Во Дворце Республики глава государства сделал ряд важных заявлений. Ксения Худолей с подробностями.

Ксения Худолей, корреспондент:

Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен, подчеркнул Президент. А еще поблагодарил наших людей за мужество и единство. И правда ведь, белорусы в погонах, медики, люди от станка в непростое для страны время не дрогнули и, кажется, научились отстаивать интересы своей страны. В преддверии Дня Независимости каждый из них точно знает, что пожелать землякам и Беларуси. Александр Лукашенко: след, который оставила на нашей земле гитлеровская Германия, не сотрёт время. Эти факты нам нельзя забыть