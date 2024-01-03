Благотворительный марафон «От всей души» проходит в Беларуси. Как поздравили пожилых людей?

В новый год с еще совсем молодыми традициями, но для людей золотого возраста. Второй год по стране шагает республиканский благотворительный марафон «От всей души», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он направлен на поддержку пенсионеров, в том числе одиноких, ветеранов, инвалидов – в новогодние и рождественские дни никто не останется без поздравлений и заботы. Инициатива такой трогательной традиции принадлежит Президенту. Насколько марафон необходим самим пенсионерам, узнала Галина Буро.

На груди – ордена и медали, на лицах – неподдельная радость от встречи. «Новогодний огонек» стал целым событием в жизни этих пожилых людей. Екатерина Сыантович, признается, приятно, что помнят ее прошлые заслуги. 26 лет она возглавляла школу в агрогородке Вертелишки, воспитала не одно поколение достойных граждан страны. А сейчас с трепетом принимает новогоднее поздравление, вспоминает, что в последний раз так волновалась, когда получала свою главную награду – звание «Заслуженный учитель Беларуси».

Екатерина Сыантович, заслуженный учитель Беларуси:

Это звание вручал сам Президент на втором съезде участников образования. Это большая честь и память такая. Наверное, это самое главное событие в моей жизни. И есть даже фотография, где Президент мне вручает это звание. Новогодний огонек в рамках марафона добра «От всей души» объединил 60 человек со всей Гродненской области. Как здесь говорят: «самых».

Галина Буро, корреспондент:

Все эти люди – заслуженные работники разных сфер: образования, науки, культуры, здравоохранения, бывшие госслужащие. И все они в свое время внесли большой вклад в развитие нашей страны. А сегодня уже на пенсии. Но не забыты. И этот праздник – красивый повод сказать им спасибо за многолетний труд. Праздничный концерт, теплые слова, угощения и, конечно, памятные подарки каждому участнику встречи. Но пенсионеры говорят: им многого не надо, самое главное – внимание, которое и согревает душу. Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Им действительно ничего не нужно, кроме внимания и общения. Это знаем мы все, и вот еще один такой хороший случай на новогодние праздники, на рождественские прийти нам и пообщаться с нашими ветеранами, чтобы они почувствовали, что их заслуги до сих пор значимы, о них помнят, они свою трудовую жизнь прожили не зря. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Здесь вопрос даже не в том, чтобы поделиться опытом, подчеркнуть что-то новое, хотя это тоже важно. Вопрос – сказать слова благодарности и еще раз попытаться не только словом, но и делом доказать, что у нас важен каждый человек.

Удивительно красиво старт республиканского марафона дали в столице. Здесь подарок для гостей «серебряного» возраста подготовил Большой театр. Новогодняя атмосфера с порога. В фойе пожилых виновников торжества встретили Дедушка Мороз и Снегурочка, а еще артисты оперы и балета. Специально для наших бабушек и дедушек здесь подготовили интерактивную программу. А со сцены звучали их любимые песни и самые теплые слова.

Ольга Решетник:

Для нас уже эмоции. Мы только переступили первые ступеньки – и уже атмосфера, красота. Очень впечатляет! Очень приятно, когда поздравляют масштабно. Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Эта акция полюбилась с первого раза нашим пожилым. И мы развернулись совершенно в новом формате. Так, стартовав в прошлом году с 20-го числа, мы объявили эстафету «Новогоднее настроение».

А это уже Дзержинск. Местный дом культуры едва вместил количество приглашенных. 400 человек золотого возраста – все заслуженные работники Беларуси. Каждый внес свою лепту в экономику и жизнь Дзержинского района, в том числе знаменитая на всю страну женщина-тракторист Татьяна Захожая. В зале целый спектр положительных эмоций, ведь их помнят и ценят.