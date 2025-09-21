Глава Госстандарта объяснила, как выбрать качественный продукт в магазине

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Приходя в магазин, конечно, на центральных полках сейчас нужно искать эмблему Знака качества. Это уже выбор будет обоснованный в полной мере. И читаем, что написано на маркировке. Мы уже много объясняли, как правильно читать маркировку. То есть на маркировке будет написан состав продукта, то, что первым идет по составу, те ингредиенты – основные.

Александр Осенко:

Но Госстандарт же мониторит, есть же надзор ваш.

Елена Моргунова:

Абсолютно. Но мы здесь должны еще обращать внимание, мы хотим натуральный, качественный продукт, в красивой упаковке, при этом он еще дешевый. Но такое невозможно сегодня. Чтобы еще и хорошо хранился. Поэтому здесь нужно обращать внимание, что потребитель хочет для себя, что он может себе позволить, какая ценовая категория его интересует. Чем качественнее продукт, тем меньше его срок хранения будет, тем полезнее он будет. Обращать внимание на состав, что в основе этого продукта.