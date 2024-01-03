«Новогодняя тематика». Какие товары с принтом дракона выпустили белорусские производители?

Сложно встретить белорусские продукты сомнительного качества. Еще в советские времена товары белорусской промышленности славились на всю страну. О том, как удается сохранять этот имидж сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сложно встретить белорусские продукты сомнительного качества. Еще в советские времена товары белорусской промышленности славились на всю страну. О том, как удается сохранять этот имидж сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Анастасия Мурач, ведущий товаровед по группе детского ассортимента ЦУМа:
Могу похвалить наших производителей, так как они нацелены на продаваемость. Даже с учетом Нового года производители хорошо подготовились. Так как год у нас Дракона, очень много продукции, в частности детской, которая сейчас именно с принтами дракона. Очень пользуется на данный момент спросом. Они наносят на пижамы детские, также не забывают и про мужчин, женщин.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Интересно, куда наносят мужчинам дракона? Просто интересно.
Анастасия Мурач:
В основном это на переднюю часть – какие-то надписи или какой-то принт в виде дракона. Очень интересные модели.
Михаил Свито:
Вы сказали на пижамы. Наверняка в большинстве случаев на пижамах.
Анастасия Мурач:
И на футболках.
Михаил Свито:
Вряд ли на пиджак нанесешь дракона.
Анастасия Мурач:
На пиджак – нет. Это будет пижама либо какие-то футболки с интересными принтами. Женские тоже какие-то футболки, пижамы – именно новогодняя тематика. Можно отойти, конечно, от драконов. Также какие-то печенюшки – тоже сейчас очень пользуется спросом для нанесения таких принтов. Также, если рассматривать подарочный еще ассортимент, чулочно-носочные изделия тоже с нанесением каких-то шариков или логотипа какого-то новогоднего.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
То есть подарки можно выбрать на любой вкус и цвет?
Анастасия Мурач:
Да, на любой вкус.
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