«Новогодняя тематика». Какие товары с принтом дракона выпустили белорусские производители?

Сложно встретить белорусские продукты сомнительного качества. Еще в советские времена товары белорусской промышленности славились на всю страну. О том, как удается сохранять этот имидж сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анастасия Мурач, ведущий товаровед по группе детского ассортимента ЦУМа:

Могу похвалить наших производителей, так как они нацелены на продаваемость. Даже с учетом Нового года производители хорошо подготовились. Так как год у нас Дракона, очень много продукции, в частности детской, которая сейчас именно с принтами дракона. Очень пользуется на данный момент спросом. Они наносят на пижамы детские, также не забывают и про мужчин, женщин.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Интересно, куда наносят мужчинам дракона? Просто интересно.

Анастасия Мурач:

В основном это на переднюю часть – какие-то надписи или какой-то принт в виде дракона. Очень интересные модели.

Михаил Свито:

Вы сказали на пижамы. Наверняка в большинстве случаев на пижамах.

Анастасия Мурач:

И на футболках.