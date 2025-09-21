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25 лабораторий по республике – где испытать электросамокат для регистрации? Ответ главы Госстандарта

21 сентября 2025 08:11
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я о средствах персональной мобильности. У нас сейчас нововведение в законе.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:
Да, с 1 сентября Указом 295 внесены изменения в правила дорожного движения. И категории средств персональной мобильности можно разделить их будет на две основные группы: первая группа, которая не должна проходить регистрацию под транспортное средство, и вторая группа, которая действительно подходит под категорию транспортного средства. Соответственно, это и по той скорости, которую может развивать (больше 25 километров), и с учетом оснащенности этого средства. И тогда это средство подлежит оценке соответствия, получению на него категории этого средства, получению электронного паспорта и регистрации в ГАИ как транспортное средство.

Со всеми заинтересованными госорганами все вопросы проговорили, разработали определенный алгоритм действий, разработали памятку для тех, у кого эти средства есть, чтобы могли воспользоваться, то есть к какой категории их средства можно будет отнести, что для этого надо. Весь пошаговый алгоритм.

На сегодня 25 лабораторий по республике, которые могут проводить испытания на ту скорость, которую может развить это транспортное средство: девять в Минске и 15 по регионам.

Александр Осенко:
Ну, в принципе, доступность есть.

25 лабораторий по республике – где испытать электросамокат для регистрации? Ответ главы Госстандарта-2

Елена Моргунова:
Доступность есть. Плюс ГАИ. Все мы проговорили взаимодействие, то есть по предоставлению площадок на проведение испытаний на скорость, потому что там возможно либо испытывать на определенных стендах, либо просто эмпирически рассчитывать эту скорость. Но в любом случае должна быть предоставлена площадка для проведения тех или иных испытаний.

Александр Осенко:
В любом случае, тесно работаете с ГАИ. Уже алгоритм полностью разработан, все уже есть.

Елена Моргунова:
Тесно работаем с ГАИ. Алгоритм разработан. Причем здесь есть взаимодействие с Таможенным комитетом, и с МВД, и с ГАИ. Ну и, я думаю, проблем никаких не должно быть. Наши лаборатории уже принимают эти средства и на проведение визуального осмотра, к какой категории его можно отнести, и на испытания на скорость.

25 лабораторий по республике – где испытать электросамокат для регистрации? Ответ главы Госстандарта-4

Александр Осенко:
А где это зрители наши могут увидеть? Где это могут почитать? Или могут обратиться в ГАИ...

Елена Моргунова:
На сайте Госстандарта вся информация есть, во всех Telegram-каналах – Госстандарта, наших центров испытательных лабораторий.

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# Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь # Правила дорожного движения # ГАИ # Елена Моргунова # Александр Осенко # Интервью

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