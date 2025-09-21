25 лабораторий по республике – где испытать электросамокат для регистрации? Ответ главы Госстандарта

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я о средствах персональной мобильности. У нас сейчас нововведение в законе.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Да, с 1 сентября Указом 295 внесены изменения в правила дорожного движения. И категории средств персональной мобильности можно разделить их будет на две основные группы: первая группа, которая не должна проходить регистрацию под транспортное средство, и вторая группа, которая действительно подходит под категорию транспортного средства. Соответственно, это и по той скорости, которую может развивать (больше 25 километров), и с учетом оснащенности этого средства. И тогда это средство подлежит оценке соответствия, получению на него категории этого средства, получению электронного паспорта и регистрации в ГАИ как транспортное средство.

Со всеми заинтересованными госорганами все вопросы проговорили, разработали определенный алгоритм действий, разработали памятку для тех, у кого эти средства есть, чтобы могли воспользоваться, то есть к какой категории их средства можно будет отнести, что для этого надо. Весь пошаговый алгоритм.

На сегодня 25 лабораторий по республике, которые могут проводить испытания на ту скорость, которую может развить это транспортное средство: девять в Минске и 15 по регионам.

Александр Осенко:

Ну, в принципе, доступность есть.