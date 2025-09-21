Рапсовое масло полезно при болезнях сердца! Данными исследований поделилась глава Госстандарта

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Мы, кстати, готовим у нас на кухне на рапсовом масле. Что вы скажете по этому поводу? Что это хорошо?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Да, очень хорошо, потому что в свою бытность, работая в Научно-практическом центре по продовольствию через стену с Минским маргариновым заводом, мы очень много работали с этим маслом в разных вариациях. И даже проходили разные составы. Проводили клинические испытания разных вариаций составов для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И очень хорошие результаты по употреблению рапсового масла для этой категории больных, то есть улучшается состояние здоровья.

Александр Осенко:

Они более насыщенные, эти масла?

Елена Моргунова:

По составу они очень похожи с оливковым маслом. Очень похожи, но зато это наше, свое, отечественное.