«Каждый найдёт свой вкус». Об авторских рецептах рассказала основатель семейного бренда сыров

Сложно встретить белорусские продукты сомнительного качества. Еще в советские времена товары белорусской промышленности славились на всю страну. О том, как удается сохранять этот имидж сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы занимаетесь сырами. Расскажите, какие у вас есть уникальные рецепты?

Анастасия Шандрикова, основатель семейного бренда сыров:

Больше половины авторских рецептов у нас. Есть в нашем ассортименте уникальный сыр мира Visson в форме золотых слитков. Этого сыра больше нет в таком исполнении нигде во всем мире, чем, наверное, мы в Беларуси выигрываем. Пусть все-таки из-за границы едут к нам пробовать. Также есть у нас сыр Segreto по мотивам бразильско-итальянского – это сыр в сыре. То есть мягкий сыр – оболочка моцарелла, внутри нежнейший крем-сыр на сливках и разные наполнения. Наполнений существует 15 плюс сезонные, такие как клубника, черника-мед, лимон-грецкий орех. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Серьезно, это все в сыре? Анастасия Шандрикова:

Да.