«Каждый найдёт свой вкус». Об авторских рецептах рассказала основатель семейного бренда сыров
Сложно встретить белорусские продукты сомнительного качества. Еще в советские времена товары белорусской промышленности славились на всю страну. О том, как удается сохранять этот имидж сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы занимаетесь сырами. Расскажите, какие у вас есть уникальные рецепты?
Анастасия Шандрикова, основатель семейного бренда сыров:
Больше половины авторских рецептов у нас. Есть в нашем ассортименте уникальный сыр мира Visson в форме золотых слитков. Этого сыра больше нет в таком исполнении нигде во всем мире, чем, наверное, мы в Беларуси выигрываем. Пусть все-таки из-за границы едут к нам пробовать. Также есть у нас сыр Segreto по мотивам бразильско-итальянского – это сыр в сыре. То есть мягкий сыр – оболочка моцарелла, внутри нежнейший крем-сыр на сливках и разные наполнения. Наполнений существует 15 плюс сезонные, такие как клубника, черника-мед, лимон-грецкий орех.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Серьезно, это все в сыре?
Анастасия Шандрикова:
Да.
Алеся Лакина:
У меня слюни текут просто.
Михаил Свито:
Держись, у меня тоже.
Анастасия Шандрикова:
Есть также экзотические наполнения – манго и тунец, масляная рыба и лимон. То есть каждый надет свой вкус. Мы по количеству начинок все-таки обогнали исходник. То есть я видела эти сыры в Италии, Бразилии, решила подстроить это под локальное производство путем множества испытаний, проб, ошибок. Довела это до такого, можно сказать, уникального совершенства. Теперь белорусы могут кушать то, что не присутствует на рынках других стран.
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