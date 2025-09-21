Пять граней белорусского качества – Елена Моргунова расшифровала значение нового знака

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Знак качества – пять граней. Что они обозначают?

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Мы же взяли из советского времени этот знак – знак СССР, к которому привыкли. Он тоже пятиугольник. Но адаптировали под наши сегодняшние реалии.

Знак – пятиугольник красного цвета, соответственно, «Беларусь» написано. Перевернутая буквочка «К» в середине – качество. И одновременно, если смотреть, она перевернутая буквочка «К», а прямо смотреть – символические весы. То есть это гармонизация требований потребителя. И производитель, производя продукцию по заданным требованиям-стандартам, в гармонии с этим потребителем, он удовлетворяет его потребности. То есть символически это гармония.

Одна грань – это безопасность продукции, вторая грань – это технологичность продукции, далее – инновационность продукции обязательно, стремление вперед всегда, внедрение инновации, экологичность, и пятая грань – это эстетичность, на что обращает внимание визуально потребитель, то, что он выбирает на полках.

В прошлом году было 660 заявок, из них 17 получили Знак качества.