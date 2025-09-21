Made in Belarus – это бренд! Елена Моргунова о белорусском качестве, ГОСТах и чёрном списке опасной продукции
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.
Made in Belarus – это уже знак качества. Как смогли этого добиться?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Для многих наших гостей Беларуси и за рубежом, когда они видят продукты питания: произведено в Беларуси, некоторые виды техники, машиностроения, это уже знак качества по определению. Скажите, пожалуйста, как удалось сохранить хорошее СССР, что сделали, как приумножили этот бренд страны, возвели в Знак качества? То есть Беларусь равно качество.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:
Сегодня мы сохранили все хорошее советское, все, что можно было использовать из советского времени. Если возьмем систему Госстандарта, всю советскую систему, структуры даже Госстандарта. То есть у нас входят Институт стандартизации, Институт метрологии, Центр аккредитации.
Мы сохранили наши областные, региональные центры стандартизации, метрологии и сертификации, которые в областях, в регионах работают непосредственно с предприятиями, выполняя те функции, с которыми наши предприятия по основным требованиям обращения продукции могут сталкиваться: доступы продукции на рынок, снятие барьеров, проведение испытаний этой продукции. То есть мы сохранили эту советскую систему в одном органе, не разбазаривая по разным направлениям, а все сохранили в одном месте. То есть у нас выстроена на сегодня логичная, последовательная система достижения качества.
Как ГОСТы влияют на качество продукции?
Александр Осенко:
Вроде как стандарты одни и те же, а почему одна и та же продукция по одному и тому же стандарту у одного производителя вкуснее, чем у второго?
Елена Моргунова:
Стандарты сегодня добровольные, добровольная сфера. Но если производитель у себя в документах на маркировку выносит, что он соответствует какому-то ГОСТу, то для него этот ГОСТ уже становится обязательным. Но если продукция новая, какие-то новые ингредиенты используются, если она совершенно инновационная и на нее нет ГОСТа, чтобы не ждать, пока этот ГОСТ будет разработан, то производитель разрабатывает очень быстро технические условия.
О первом рабочем месте и запатентованной технологии
Александр Осенко:
Какое ваше первое рабочее место?
Елена Моргунова:
После института меня взяли инженером в научно-исследовательский сектор этого же института.
Александр Осенко:
То есть вы остались в университете? Решили продолжать науку?
Елена Моргунова:
Да, я занималась с третьего курса научной деятельностью. У меня был очень хороший преподаватель, который до сих пор преподает в Московском университете пищевых производств. Мы очень много посвящали различным научным изысканием, что можно заменить в том или ином классическом блюде. То есть, условно говоря, чем можно заменить орехи, чтобы остался аромат и вкус орехов. Знаете, чем? Поджарить хлопья овсяные. Потом измельчить их и добавить, будет вкус орехов. Творили, можно сказать.
Александр Осенко:
Это некая разновидность молекулярной кухни?
Елена Моргунова:
Нет, это научная работа, когда студент разрабатывает совершенно новый продукт. То есть он может быть классическим, например, кекс, но в нем ингредиенты, которые раньше не использовались. Кукурузные, овсяные хлопья, возможно, яблочные выжимки. То есть нестандартные ингредиенты использовались в классических блюдах, чтобы получить более полезный, качественный продукт, но при этом уменьшить его себестоимость, то есть чтобы ингредиенты были дешевле классических.
Диплом у меня был по технологии пектина. Из яблочных и свекловичных выжимок. Очень даже неплохая получилась работа с дипломом. Даже на рецензию я ездила в Москву, в Московский университет пищевых производств. До сих пор технология эта запатентована, до сих пор ее можно применить.
Как создавали Реестр опасной продукции и где его можно найти?
Александр Осенко:
Есть ли какой-то реестр недобросовестных производителей, черный список, куда вы их вносите при проверке?
Елена Моргунова:
Есть Реестр опасной продукции. Это инициатива в свое время была Госстандарта, создать такой реестр. На сегодня из пятерки наших стран – участниц Евразийского экономического союза только в Республике Беларусь создан такой реестр. Он называется Реестр опасной (несоответствующей) продукции.
Александр Осенко:
Где на него можно посмотреть?
Елена Моргунова:
В Telegram есть канал «Безопасность и качество». На него можно подписаться и ежедневно мониторить, какая продукция снята с полок наших магазинов, какой продукции запрещен доступ на территорию Республики Беларусь.
Александр Осенко:
А были у вас такие спорные моменты, когда приходилось «воевать», отстаивать свою точку зрения с производителями?
Елена Моргунова:
Те товары, которые попадают в Реестр опасной продукции, обоснованно попадают. Оно попадает с соответствующим обоснованием, по какому именно критерию эта продукция является опасной.
Александр Осенко:
Из этого черного списка, так называемого реестра, если ты исправил все недочеты, то вы же убираете производителя?
Елена Моргунова:
Мы убираем производителя, если все те корректирующие мероприятия, которые ему прописал надзор, необходимо исправить, они исправлены. Но если продукция абсолютно опасная, то есть там запрещенные ингредиенты использованы, она подлежит утилизации. Либо, если это импортная продукция, производитель должен ее вывезти за территорию республики, представить соответствующие документы.