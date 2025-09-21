Made in Belarus – это бренд! Елена Моргунова о белорусском качестве, ГОСТах и чёрном списке опасной продукции

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Для многих наших гостей Беларуси и за рубежом, когда они видят продукты питания: произведено в Беларуси, некоторые виды техники, машиностроения, это уже знак качества по определению. Скажите, пожалуйста, как удалось сохранить хорошее СССР, что сделали, как приумножили этот бренд страны, возвели в Знак качества? То есть Беларусь равно качество.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Сегодня мы сохранили все хорошее советское, все, что можно было использовать из советского времени. Если возьмем систему Госстандарта, всю советскую систему, структуры даже Госстандарта. То есть у нас входят Институт стандартизации, Институт метрологии, Центр аккредитации. Мы сохранили наши областные, региональные центры стандартизации, метрологии и сертификации, которые в областях, в регионах работают непосредственно с предприятиями, выполняя те функции, с которыми наши предприятия по основным требованиям обращения продукции могут сталкиваться: доступы продукции на рынок, снятие барьеров, проведение испытаний этой продукции. То есть мы сохранили эту советскую систему в одном органе, не разбазаривая по разным направлениям, а все сохранили в одном месте. То есть у нас выстроена на сегодня логичная, последовательная система достижения качества.

Александр Осенко:

Вроде как стандарты одни и те же, а почему одна и та же продукция по одному и тому же стандарту у одного производителя вкуснее, чем у второго? Елена Моргунова:

Стандарты сегодня добровольные, добровольная сфера. Но если производитель у себя в документах на маркировку выносит, что он соответствует какому-то ГОСТу, то для него этот ГОСТ уже становится обязательным. Но если продукция новая, какие-то новые ингредиенты используются, если она совершенно инновационная и на нее нет ГОСТа, чтобы не ждать, пока этот ГОСТ будет разработан, то производитель разрабатывает очень быстро технические условия. Александр Осенко:

Какое ваше первое рабочее место?

Елена Моргунова:

После института меня взяли инженером в научно-исследовательский сектор этого же института. Александр Осенко:

То есть вы остались в университете? Решили продолжать науку? Елена Моргунова:

Да, я занималась с третьего курса научной деятельностью. У меня был очень хороший преподаватель, который до сих пор преподает в Московском университете пищевых производств. Мы очень много посвящали различным научным изысканием, что можно заменить в том или ином классическом блюде. То есть, условно говоря, чем можно заменить орехи, чтобы остался аромат и вкус орехов. Знаете, чем? Поджарить хлопья овсяные. Потом измельчить их и добавить, будет вкус орехов. Творили, можно сказать. Александр Осенко:

Это некая разновидность молекулярной кухни?

Елена Моргунова:

Нет, это научная работа, когда студент разрабатывает совершенно новый продукт. То есть он может быть классическим, например, кекс, но в нем ингредиенты, которые раньше не использовались. Кукурузные, овсяные хлопья, возможно, яблочные выжимки. То есть нестандартные ингредиенты использовались в классических блюдах, чтобы получить более полезный, качественный продукт, но при этом уменьшить его себестоимость, то есть чтобы ингредиенты были дешевле классических. Диплом у меня был по технологии пектина. Из яблочных и свекловичных выжимок. Очень даже неплохая получилась работа с дипломом. Даже на рецензию я ездила в Москву, в Московский университет пищевых производств. До сих пор технология эта запатентована, до сих пор ее можно применить. Александр Осенко:

Есть ли какой-то реестр недобросовестных производителей, черный список, куда вы их вносите при проверке? Елена Моргунова:

Есть Реестр опасной продукции. Это инициатива в свое время была Госстандарта, создать такой реестр. На сегодня из пятерки наших стран – участниц Евразийского экономического союза только в Республике Беларусь создан такой реестр. Он называется Реестр опасной (несоответствующей) продукции. Александр Осенко:

Где на него можно посмотреть?