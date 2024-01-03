«Внедряют в массы наших людей». Кому выгодна идея чайлдфри и как с этим бороться?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Идея чайлдфри очень выгодна нашим змагарам, которые говорят, что это вмешательство в нашу жизнь и так далее. А как тогда можно объяснить Польшу, которая запретила аборты на законодательном уровне? Они говорят, что это другое.