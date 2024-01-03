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«Внедряют в массы наших людей». Кому выгодна идея чайлдфри и как с этим бороться?

03 января 2024 17:54
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

«Внедряют в массы наших людей». Кому выгодна идея чайлдфри и как с этим бороться?-1

Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Идея чайлдфри очень выгодна нашим змагарам, которые говорят, что это вмешательство в нашу жизнь и так далее. А как тогда можно объяснить Польшу, которая запретила аборты на законодательном уровне? Они говорят, что это другое.

«Внедряют в массы наших людей». Кому выгодна идея чайлдфри и как с этим бороться?-4

Юрий Ленков, режиссер Урицкого РЦКИД Гомельского района:
Вы посмотрите, как они это назвали, чайлдфри. Чего на русском это не сказать? Без детей. Западная пропаганда создает как товарный знак и внедряет в массы наших людей.

«Государство уделяет огромное внимание». Как в Беларуси поддерживают многодетные семьи – подробности здесь.

# Брак и семья # общество # Евгений Пустовой

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