Почему не стоит перчить квашеную капусту и как правильно хранить картошку? Секреты белорусских овощей

Новости Беларуси. Самое время приготовить праздничные салаты. Овощи – с грядок столичного тепличного комбината. Там усердно работают для того, чтобы минчане круглый год получали витаминные добавки в свой рацион. В гостях студии СТВ генеральный директор Минского тепличного комбината Андрей Филиппович, а также Татьяна Кузовлева, гендиректор УП «Партизанское».

Ольга Шерснева, СТВ:

В нашем праздничном меню легендарный салат «Молодость» по рецепту Президента и салат «Минский». Мы приготовим их вместе с нашими гостями. Андрей Филиппович, директор УП «Минский парниково-тепличный комбинат»:

Сегодня мы представили нашу продукцию, которую мы производим круглый год. Это огурцы, помидоры, кабачки, перцы, баклажаны, томаты черри. И, конечно же, гордость нашего предприятия – зеленные культуры, которые мы выращиваем также круглый год: салат листовой, сельдерей, базилик, петрушка и мелисса. Все что необходимо для праздничного стола, ежедневного питания и для поддержания здорового образа жизни.

Ольга Шерснева:

Расскажите, что вы еще выращиваете. Может, какие-то новинки появились? Андрей Филиппович:

Из новинок мы сделали в этом году больший упор на кабачки и перцы. Сегодня этот продукт востребован на рынке, поэтому мы его и производим. Круглый год мы производим зеленные культуры, как я и говорил ранее, салат, сельдерей и базилик, петрушка, мелисса. В зимний период – огурец, в летний – томат, черри, черный и желтый томат.

Александр Меженный:

Раскрою секрет салата, который мы с Татьяной готовим. Смотрите, картошечка отварная, капусточка квашенная. Лучок порезали достаточно мелко. Татьяна, расскажите, сколько минчанам необходимо овощей на зиму? Примерную цифру. Татьяна Кузовлева, гендиректор УП «Партизанское»:

Точную цифру, может быть, и сложно назвать. Я считаю, что потребление овощей увеличивается. Потому что наши овощи белорусские содержат практически весь комплекс витаминов, который необходим человеку, особенно в межсезонный период, зимнее время.

Александр Меженный:

Меня как человека, который отказался в свое время от мяса, это очень радует. Ольга Шерснева:

Кстати, сколько нам надо в день есть овощей? Татьяна Кузовлева:

Здесь нет такой рекомендации. Я считаю, что, если вы будете есть овощи на обед и ужин как гарнир, это никому не повредит. Тем более наши овощи белорусские очень качественные.

Ольга Шерснева:

Хорошо, а как грамотно хранить овощи? Куда класть огурцы, а куда – помидоры? Татьяна Кузовлева:

Я больше расскажу вам, как хранить картофель, свеклу, лук и морковь. Как раз я картошечку нарезаю. Это такой продукт, который любит температурный режим от +2°С до +6°С. В старые времена, мы знаем, наши бабушки и дедушки хранили в погребах. Сегодня не у всех есть погребки, но часто есть затемненный деревянный ящик в коридоре. Александр Меженный:

Песочком немножко просыпать.

Татьяна Кузовлева:

Совершенно верно. Может быть, даже и на балконе, у кого лоджии застеклены. Но свет не должен попадать, потому что картофель сразу же зеленеет. Александр Меженный:

А есть ли отличия у картофеля, который вырос в Гродно, от того, что, например, в Могилевской области? Татьяна Кузовлева:

Я бы не разделяла по областям, а все же рассмотрела по помологическим сортам. Есть картофель лежкий, его можно класть на длительное хранение. Это такие сорта как «скарб», «журавинка» с плотной, чистой кожурой. Такой картофель будет долго храниться. Есть сорт, который сейчас пользуется спросом у всех – «королева Анна». Дает великолепный урожай, как говорят производители, и по вкусу королевский урожай.

Ольга Шерснева:

Мы практически уже завершили «антиковидный» салат. Уже нарезали куриное яйцо, свежие огурцы. Остался зеленый лук и приправить это все сметаной. Александр Меженный:

Сложно спорить с рецептом от Президента, однако друзья, я полагаю, что у нас поистине шедевральный салат. Смотрите, к картошечке добавили квашеной капусты – это уже здорово. А теперь слегка обжаренные грибочки. Самое главное – никакого майонеза, мы маселко туда добавим. Правильно? Соли, перца по вкусу, и будет просто объедение. Тоже своего рода антиковидный, потому что в квашеной капусте очень много полезных веществ и витамин C.

Татьяна Кузовлева:

Капуста, я считаю, вообще кладезь витаминов. Даже если кладем на длительное хранение, подвергаем термической обработке, квашеная капуста – там витамина C, наверное, больше чем в апельсине. Александр Меженный:

Салат уже какое-то время сорван, тем не менее себя замечательно чувствует, крепкие очень листы. Как вырастить дома такой салат самостоятельно? Андрей Филиппович:

Дома сложнее. Мы выращиваем в производственных масштабах. В первую очередь закладывается любовь человека, любовь агронома, овощевода. Татьяна Кузовлева:

Руки!

Андрей Филиппович:

Руки. И, конечно, знание агрономических принципов, понятий. Знание, как это должно расти, какой микроклимат нужно создать, какая температура должна быть в теплице. В целом следит за всем один человек – оператор, которому на экране показывается микроклимат, температура, освещенность и так далее. А агрономы (скажу, лучшие работают у нас на предприятии) следят за тем, чтобы технология соблюдалась. Позже производят сбор – все происходит вручную. Фасовка, упаковка и доставка в фирменные магазины нашего предприятия и в торговые сети, ритейлы по Минску. Татьяна Кузовлева:

Перца в салат нужно чуть-чуть. Капусту квашеную лучше не портить перцем, она обладает особыми свойствами. Ольга Шерснева:

Предлагаю сервировать и пробовать наши шедевры.