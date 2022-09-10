Группа «Корни»: Минск с каждым годом становится красивее. Он и раньше был классный, а теперь на 100% крутой

Основное действие развернулось на площадке возле Дворца спорта. Здесь можно поучаствовать в фестивале народного ткачества, сделать селфи в фотозонах и попробовать гастрономические деликатесы, в том числе и блюда традиционной белорусской кухни.

Александр Бердников, участник группы «Корни»:

Сегодня День города, поэтому я думаю, что сегодня соберется много людей и мы зажжем по-настоящему. Концерт будет классный! Минск с каждым годом становится все красивее и красивее. Действительно, когда приезжаешь сюда, чувствуется, как город начинает развиваться. Он и тогда был классный, сейчас он вообще на 100 % крутой.