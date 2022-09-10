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Группа «Корни»: Минск с каждым годом становится красивее. Он и раньше был классный, а теперь на 100% крутой

10 сентября 2022 17:28
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Новости Беларуси. Несмотря на прохладную погоду, в центре столицы продолжаются праздничные гулянья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа «Корни»: Минск с каждым годом становится красивее. Он и раньше был классный, а теперь на 100% крутой-1

Основное действие развернулось на площадке возле Дворца спорта. Здесь можно поучаствовать в фестивале народного ткачества, сделать селфи в фотозонах и попробовать гастрономические деликатесы, в том числе и блюда традиционной белорусской кухни.

Группа «Корни»: Минск с каждым годом становится красивее. Он и раньше был классный, а теперь на 100% крутой-3

Но главными генераторами хорошего настроения стали выступления известных белорусских исполнителей и кавер-групп. Публика с удовольствием подпевает известным артистам. Также поздравить столицу приехали и наши соседи. Хедлайнером концерта стала российская группа «Корни».

Группа «Корни»: Минск с каждым годом становится красивее. Он и раньше был классный, а теперь на 100% крутой-5

Александр Бердников, участник группы «Корни»:
Сегодня День города, поэтому я думаю, что сегодня соберется много людей и мы зажжем по-настоящему. Концерт будет классный! Минск с каждым годом становится все красивее и красивее. Действительно, когда приезжаешь сюда, чувствуется, как город начинает развиваться. Он и тогда был классный, сейчас он вообще на 100 % крутой.

Группа «Корни»: Минск с каждым годом становится красивее. Он и раньше был классный, а теперь на 100% крутой-7

Завершится концерт красочным фейерверком над рекой Свислочь в честь нашей столицы.

# День города в Минске

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