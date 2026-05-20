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Новости по тегу #Екатерина Короткина

Встретить лето в ярком убранстве – в Минске высадят более миллиона цветов
20 мая 2026 17:16

Встретить лето в ярком убранстве – в Минске высадят более миллиона цветов

Около 11 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников – узнали, как озеленят Минск в 2026 году
02 марта 2026 18:24

Около 11 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников – узнали, как озеленят Минск в 2026 году

Ко Дню города в Минске появится 9 новых зон отдыха
04 сентября 2025 17:47

Ко Дню города в Минске появится 9 новых зон отдыха

Минск станет ещё зеленее – где и какие растения высадят в 2025 году?
26 марта 2025 17:47

Минск станет ещё зеленее – где и какие растения высадят в 2025 году?

150 тысяч кустарников высадят в Минске! Узнали план по озеленению столицы в 2025-м
21 марта 2025 14:01

150 тысяч кустарников высадят в Минске! Узнали план по озеленению столицы в 2025-м

12 тыс. деревьев и 100 тыс. кустарников – «Минскзеленстрой» работает над благоустройством столицы
08 февраля 2025 12:57

12 тыс. деревьев и 100 тыс. кустарников – «Минскзеленстрой» работает над благоустройством столицы

Осенью в Минске высадят 10 тысяч деревьев и 100 тысяч кустарников
18 сентября 2024 17:46

Осенью в Минске высадят 10 тысяч деревьев и 100 тысяч кустарников

В Минске прошёл фестиваль ландшафтного искусства «Цветы Победы»
28 июня 2024 17:34

В Минске прошёл фестиваль ландшафтного искусства «Цветы Победы»

Высажено 70 тыс. кустарников. Узнали об озеленении Минска в 2024-м
24 мая 2024 13:52

Высажено 70 тыс. кустарников. Узнали об озеленении Минска в 2024-м

«Задействованы только природные материалы». Как создают зоны отдыха в Минске?
04 апреля 2024 20:10

«Задействованы только природные материалы». Как создают зоны отдыха в Минске?

Показывать мастер-классы. В каких конкурсах могут принять участие минчане?
18 марта 2024 19:19

Показывать мастер-классы. В каких конкурсах могут принять участие минчане?

Как посадить дерево в своём дворе? Рассказали из «Минскзеленстроя»
27 сентября 2023 13:53

Как посадить дерево в своём дворе? Рассказали из «Минскзеленстроя»