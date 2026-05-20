Новости по тегу #Екатерина Короткина

Цветы будут радовать жителей Минска до осени. После их сменят хризантемы. А с наступлением первых заморозков специалисты высадят хвойные.
С конца марта мы начнем установку ящиков на ограждения разделительных полос по каркасным улицам.
Особое внимание уделяют цветочному оформлению города. Сейчас работы по созданию зеленых зон ведутся во всех районах. Этой весной в Минске уже появилось порядка 20 тысяч деревьев и более 100 тысяч кустарников.
В Год благоустройства столица заиграет еще более яркими красками. Планируют высадить около 20 тысяч деревьев и 150 тысяч кустарников.
Ландшафтные дизайнеры сделали выбор в пользу не только красивых, но и стойких к перепадам температур растений.
Вдоль проспекта Победителей на улице Притыцкого на разделенных полосах создадут яркие композиции из живых цветов, которые будут радовать не только пешеходов, но и автомобилистов.
Как правило, в Минске появляются те зеленые насаждения, которые наиболее приживаются в нашем климате. Например, центральные проспекты, улицы, а также спальные районы украсят хризантемами.
06 октября 2026 17:59
06 октября 2026 17:52
06 октября 2026 17:51
06 октября 2026 17:50
06 октября 2026 17:47
06 октября 2026 17:38
06 октября 2026 17:36
06 октября 2026 17:21