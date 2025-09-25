Виталий Пинчук признан игроком дня в КХЛ

Виталий Пинчук стал игроком дня в Континентальной хоккейной лиге. Его хет-трик предопределил победу минского «Динамо» над на тот момент лидером Западной конференции – нижегородским «Торпедо» – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более того, первая шайба стала для исполнителя 50-й в лиге. А бомбардирское очко – сотым. Успех позволил белорусскому клубу подняться на третье место в таблице. Следующий матч «Динамо» вновь проведет в родных стенах. 26 сентября к нам пожалует череповецкая «Северсталь».