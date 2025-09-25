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Виталий Пинчук признан игроком дня в КХЛ

25 сентября 2025 14:48
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Виталий Пинчук стал игроком дня в Континентальной хоккейной лиге. Его хет-трик предопределил победу минского «Динамо» над на тот момент лидером Западной конференции – нижегородским «Торпедо» – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более того, первая шайба стала для исполнителя 50-й в лиге. А бомбардирское очко – сотым. Успех позволил белорусскому клубу подняться на третье место в таблице. Следующий матч «Динамо» вновь проведет в родных стенах. 26 сентября к нам пожалует череповецкая «Северсталь».

# Хоккей

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