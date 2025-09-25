В НХЛ играют выставочные матчи – на лёд выходили двое белорусов

В Национальной хоккейной лиге играются выставочные встречи. Этой ночью на лед выходили двое белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Никита Толопило помог «Ванкуверу» победить «Калгари». Наш страж ворот занял место в рамке в третьем периоде, запомнился несколькими эффектными сейвами и отразил все семь бросков.

Егор Шарангович и Илья Соловьев остались вне заявки «пламенных». В рядах «Анахайма» действовал Егор Сидоров. Бомбардирских баллов набрать не получилось. Нападающий провел на льду почти 10 минут, нанес один бросок, применил 2 силовых приема и схлопотал удаление. «Утки» вчистую уступили «Лос-Анджелесу» – 0:3.