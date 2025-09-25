Bosch намерен сократить «пятизначное число» рабочих мест

Bosch, крупнейший производитель автокомпонентов, планирует сократить десятки тысяч рабочих мест для уменьшения расходов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Handelsblatt.

Это решение обусловлено необходимостью экономии 2,5 миллиардов евро и достижения целевого показателя рентабельности в 7 % в автомобилестроительном подразделении, который в 2024 году составил всего 3,8 %.

Сокращение превысит прошлогодние показатели: тогда было уволено 11,6 тысячи сотрудников, в том числе 4,5 тысячи в Германии. В этом году компания ожидает лишь небольшого роста оборота на 2 % до 57 миллиардов евро.

Подразделение мобильности остается самым крупным в структуре Bosch, давая около двух третей общего оборота. Помимо автозапчастей, концерн выпускает бытовую технику, электрические инструменты и оборудование для промышленности и строительства.

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