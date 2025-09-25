Экс-президент Франции Саркози приговорён к 5 годам лишения свободы

Тяжелый политический кризис, который сейчас переживает Франция, приобретает все новые формы. Подтверждением тому стала сенсационная новость, пришедшая из Парижа. Бывший президент республики Николя Саркози может угодить за решетку. Суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вердикт вынесен по громкому делу о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года. Экс-президент признан виновным в преступном сговоре, однако наручники на 70-летнего уже бывшего политика наденут не сразу. Саркози в течение месяца вызовут в прокуратуру, которая сообщит ему дату заключения под стражу.

Николя Саркози – опытный подсудимый, этот процесс стал уже третьим для него. В марте 2021 года суд назначил ему два года условного срока и год лишения свободы по обвинению в коррупции и торговле влиянием, и это был первый случай реального тюремного срока для экс-главы страны, позднее заключение было заменено на домашний арест. В сентябре того же года суд признал виновным политика в сокрытии истинных расходов на его неудачную президентскую кампанию 2012 года. Во всех трех случаях Саркози вину отрицает, ожидается, что он подаст апелляцию.