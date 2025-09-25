Шествие тружеников, фейерверк и концерт – что готовят к «Дожинкам» в агрогородке Блонь

В агрогородке Блонь готовятся к чествованию хлеборобов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2025 году аграрии Пуховичского района внесли весомый вклад в общереспубликанский каравай. Намолочено более 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Это больше, чем в прошлом году. А сейчас время отметить тех, кто трудился в поле с утра и до вечера, не теряя ни единого зерна. Подробнее – в репортаже Татьяны Волынчик.

Уже в следующую субботу, 4 октября, тихие улочки агрогородка Блонь заполнятся шумными гуляниями. Здесь пройдет традиционный районный фестиваль «Дожинки». Событие долгожданное, ведь символизирует окончание уборочной кампании. Время чествовать хлеборобов.

Светлана Журавская, аккомпаниатор Блонского Дома культуры:

Здесь будет очень много подворий, каждое хозяйство будет показывать то, что у них есть, то, что они умеют. Будут петь песни, будут встречать гостей. Это будет праздник не только для тех, кто приехал сюда именно чтобы участвовать, а также для местных жителей.

К празднику агрогородок заиграл новыми красками: заменили асфальт, улучшено уличное освещение, приведены в порядок дворовые и игровые площадки, установлены скамейки, а также отремонтирован Дом культуры. Именно здесь, на площадке у здания, развернется главное торжество.

Андрей Веращака, начальник участка ЖКХ Блонь Пуховичского района:

Работы ведутся у нас в течение месяца. В начале сентября было объявлено, что в агрогородке Блонь будут проходить районные «Дожинки», поэтому все организации были показаны, кому какое задание было выставлено. Активно в работу включились и сами жители. Ведь большая честь принимать районный праздник.