Шествие тружеников, фейерверк и концерт – что готовят к «Дожинкам» в агрогородке Блонь
В агрогородке Блонь готовятся к чествованию хлеборобов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В 2025 году аграрии Пуховичского района внесли весомый вклад в общереспубликанский каравай. Намолочено более 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Это больше, чем в прошлом году. А сейчас время отметить тех, кто трудился в поле с утра и до вечера, не теряя ни единого зерна.
Подробнее – в репортаже Татьяны Волынчик.
Уже в следующую субботу, 4 октября, тихие улочки агрогородка Блонь заполнятся шумными гуляниями. Здесь пройдет традиционный районный фестиваль «Дожинки». Событие долгожданное, ведь символизирует окончание уборочной кампании. Время чествовать хлеборобов.
Светлана Журавская, аккомпаниатор Блонского Дома культуры:
Здесь будет очень много подворий, каждое хозяйство будет показывать то, что у них есть, то, что они умеют. Будут петь песни, будут встречать гостей. Это будет праздник не только для тех, кто приехал сюда именно чтобы участвовать, а также для местных жителей.
К празднику агрогородок заиграл новыми красками: заменили асфальт, улучшено уличное освещение, приведены в порядок дворовые и игровые площадки, установлены скамейки, а также отремонтирован Дом культуры. Именно здесь, на площадке у здания, развернется главное торжество.
Андрей Веращака, начальник участка ЖКХ Блонь Пуховичского района:
Работы ведутся у нас в течение месяца. В начале сентября было объявлено, что в агрогородке Блонь будут проходить районные «Дожинки», поэтому все организации были показаны, кому какое задание было выставлено.
Активно в работу включились и сами жители. Ведь большая честь принимать районный праздник.
Подготовлена и программа: шествие тружеников, церемония награждения, выставка конкурсных снопов, подарок – концерт. И, конечно, фейерверк в честь тех, кто трудился на полях с утра до ночи.
Подробнее смотрите в видео.