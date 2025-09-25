Атомный ренессанс – как Беларусь попала в клуб ядерных держав и в каких рейтингах мы в топе?

Атомная энергетика с подачи Глобального форума в Москве, очевидно, одна из трендовых тем этой недели. Как и совершенно очевиден атомный ренессанс, который сейчас переживает мировая экономика. Как бы ни пытались некоторые страны эту тему политизировать, будущее планеты в том числе за современными АЭС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот аргументы.

Итак, сегодня в «мировом клубе атомных государств» 32 страны, в которых работает более 440 ядерных реакторов. Обратите внимание на их расположение – в глаза бросается 3 крупнейших ареала: североамериканский, азиатский и, собственно, европейский, куда относится и наша Беларусь.

И хотя топ-5 государств по количеству атомных реакторов выглядит вот так: в лидерах США, Китай, далее Франция, Россия и Япония – то есть на эту «пятерку» приходится 275 или 2/3 всех реакторов, то по доле атомной составляющей в национальном энергобалансе – сплошь европейцы.

Так, впереди планеты всей, разумеется, Франция: 65 % электричества в стране атомного происхождения. Чуть меньше этот показатель в Словакии. Более 40 % в Венгрии, Финляндии и Бельгии. Что любопытно, Беларусь по этому критерию на 12 месте в мире: наша АЭС в Островце вырабатывает более 28 % от всей электроэнергии в стране – примерно столько же, сколько в Швеции, но значительно больше, чем, например, в США или Канаде. А вот так выглядит расклад этого показателя среди наших партнеров по ЕАЭС: в Армении доля больше, а вот в России – нашем стратегическом партнере в этой отрасли – около 18 %.

Кстати, в Казахстане – еще одном нашем евразийском партнере – вопрос о строительстве первой АЭС был решен на референдуме: за высказались более 70 % граждан. И вот страна начинает этот путь. Выбор Астаны пал на водо-водяной реактор. Такой же работает и на БелАЭС. И это самый надежный, безопасный, а значит, и популярный в мире тип ядерного реактора. Из 440 действующих на планете 302 именно такие. А из 52 строящихся на данный момент 42 также водо-водяные. И здесь мы, очевидно, в мировом тренде. Кстати, по географии возводимых АЭС налицо азиатский вектор. Так, 25 реакторов сейчас в стадии строительства на территории Китая, 7 в Индии, по 4 реактора в настоящее время готовятся ввести в эксплуатацию Турция, Египет и Россия. Таким образом, если резюмировать все вышесказанное, Беларусь, которая относительно недавно вступила в «мировой клуб атомных государств», совместила и европейский, и азиатский тренды.