Белорусский врач: «Мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках»

Новости Беларуси. По прогнозам Минздрава, пик заболеваемости в нашей стране придется на конец апреля – начало мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси уже сделано около 50 тысяч тестов, порядка 3 000 проводят ежесуточно. На лечении в клиниках сейчас находятся 1331 человек с подтвержденным COVID-19. 55 пациентов на аппарате искусственной вентиляции легких, однако у большинства заболевание протекает в легкой форме. Смертельных случаев среди пациентов с положительным тестом на коронавирус за весь период зафиксировано 16. В основном это люди с многочисленными хроническими заболеваниями.

И именно это, как показывает детальный анализ со стороны медиков, является основной причиной смертности. Иными словами, убивает не COVID-19, а обострение давних болезней и вредные привычки – в этом случает коронавирус может стать лишь пусковым механизмом. А потому людям с хроническими заболеваниями, ожирением, курильщикам врачи в этот период настоятельно рекомендуют позаботиться о себе и своем здоровье. Алена Сырова продолжит тему.

С 9 апреля принято решение поэтапно переводить контакты первого уровня на домашнюю изоляцию. Это общемировая практика. Владимир Караник о стратегии борьбы с коронавирусом: не допустить перегрузки системы здравоохранения Стратегия смягчения, которой придерживается наша страна – это попытка не допустить резкого роста заболевших. Для этого, конечно, тоже в Беларуси принимаются меры по разобщению, но прежде всего наиболее уязвимых групп.

Достаточно давно введен запрет на посещение домов престарелых, интернатов для инвалидов. Как в Минске дезинфицируют общественные места и дороги В кафе и ресторанах увеличено расстояние между столиками. Позже начинаются занятия в вузах (так разводят потоки тех, кто утром едет на работу и учебу). К тому же сам общественный транспорт ходит чаще, чтобы в салонах было просторно.

Кроме того, в эти дни в Беларуси работает миссия ВОЗ. Эксперты изучают ситуацию и предпринимаемые меры. Представитель ВОЗ в Беларуси о ситуации с коронавирусом: «Закономерен и ожидаем дальнейший рост» Уже в субботу, 11 апреля, миссия ВОЗ озвучит свою экспертную оценку. Министр здравоохранения: нам не будет стыдно, потому что всё необходимое делается Сегодня за здоровье белорусов на передовой сражаются медики. На их плечах главная нагрузка. И каждый из нас может помочь врачам скорее выиграть эту битву. Достаточно вспомнить, что мы ответственны не только за себя.