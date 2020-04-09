Пульмонолог о коронавирусе: здоровый молодой человек переносит бессимптомно или малосимптомно. Порой это заболевание выявляется случайно

Новости Беларуси. В 6-й больнице, где работает Мария Журович, умер один пациент с диагностированным COVID-19. Но врач – ведущий пульмонолог страны и, естественно, хорошо осведомлена о ситуации в других клиниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Журович, заведующая 2-м пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы:

Если я посмотрю этот перечень пациентов, которые – то есть это люди с верифицированным заболеванием COVID-19 – они имеют массу хронических заболеваний. Например, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Вижу пациента с онкопатологией, с метастазами в разные органы. Вижу человека с сахарным диабетом, ожирением второй степени. Ожирение третьей степени.

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То есть по сути COVID, если бы это был здоровый молодой человек, переносит бессимптомно или малосимптомно. Порой это, скажем так, заболевание выявленное случайно. Только потому, что они попали в контакты и были проведены специфические обследования, как ПЦР-диагностика.