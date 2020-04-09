Увеличение числа положительных результатов пропорционально увеличению количества тестов. Немного о статистике коронавируса

Новости Беларуси. Тезисы о том, что умирают от коронавируса в основном пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, подтверждают и многочисленные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они утверждают, что многие носители вируса о своей инфицированности даже не подозревали бы, если бы не информационный фон вокруг COVID-19.