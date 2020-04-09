Владимир Караник о стратегии борьбы с коронавирусом: не допустить перегрузки системы здравоохранения

Новости Беларуси. Сегодня в мире используют две стратегии борьбы с распространением коронавируса – смягчение последствий и сдерживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый вариант используем мы и Швеция, второй – все остальные страны.