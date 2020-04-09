Владимир Караник о стратегии борьбы с коронавирусом: не допустить перегрузки системы здравоохранения

Новости Беларуси. Сегодня в мире используют две стратегии борьбы с распространением коронавируса – смягчение последствий и сдерживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый вариант используем мы и Швеция, второй – все остальные страны.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Не допустить перегрузки системы здравоохранения для того, чтобы количество людей, нуждающихся в медицинской помощи, соответствовало возможностям системы эту помощь оказать.
Оказываем помощь согласно утвержденным протоколам, которые постоянно корректируются и пересматриваются исходя из опыта наших китайских и европейских коллег.