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Владимир Караник о стратегии борьбы с коронавирусом: не допустить перегрузки системы здравоохранения

09 апреля 2020 18:36
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Новости Беларуси. Сегодня в мире используют две стратегии борьбы с распространением коронавируса – смягчение последствий и сдерживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый вариант используем мы и Швеция, второй – все остальные страны.

Владимир Караник о стратегии борьбы с коронавирусом: не допустить перегрузки системы здравоохранения-1

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Не допустить перегрузки системы здравоохранения для того, чтобы количество людей, нуждающихся в медицинской помощи, соответствовало возможностям системы эту помощь оказать.

Оказываем помощь согласно утвержденным протоколам, которые постоянно корректируются и пересматриваются исходя из опыта наших китайских и европейских коллег.

Владимир Караник о стратегии борьбы с коронавирусом: не допустить перегрузки системы здравоохранения-4

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# Коронавирус # Здоровье # Владимир Караник # Фотофакт

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