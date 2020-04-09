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Представитель ВОЗ в Беларуси о ситуации с коронавирусом: «Закономерен и ожидаем дальнейший рост»

09 апреля 2020 13:45
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Новости Беларуси. По информации Минздрава, на стационарном лечении в Беларуси находятся 1331 человек с подтвержденным COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Министр здравоохранения рассказал, когда прогнозируется пик коронавируса в Беларуси

Представитель ВОЗ в Беларуси о ситуации с коронавирусом: «Закономерен и ожидаем дальнейший рост»-1

Согласно прогнозам Минздрава, пик эпидемии в нашей стране придётся на конец апреля начало мая. В эти дни в Беларуси работает миссия ВОЗ. Эксперты изучают ситуацию и предпринимаемые меры.

Представитель ВОЗ в Беларуси о ситуации с коронавирусом: «Закономерен и ожидаем дальнейший рост»-4

Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:
Мы на самом деле находимся в очень тесном и постоянном контакте с Министерством здравоохранения, и во многом видение и понимание развития ситуации с коронавирусной инфекцией у нас сходится. Закономерен и ожидаем дальнейший рост, я согласен с Владимиром Степановичем, что, может быть, это конец апреля – май.

Новая статистика по коронавирусу в Беларуси. Что известно на 9 апреля

Предварительное заключение о ситуации с коронавирусом в Беларуси ВОЗ сделает 11 апреля.

# Коронавирус # общество # Батыр Бердыклычев # Фотофакт

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