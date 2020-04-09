Белорусский союз женщин открыл благотворительный счёт, чтобы помочь медикам и их семьям

Новости Беларуси. Общественные организации не остаются в стороне и оказывают всяческую поддержку в борьбе с распространением коронавируса. Белорусский союз женщин запустил масштабную акцию «Марафон поддержки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива призвана облегчить тяжелый труд медиков и их семей. Ни для кого не секрет, что многие из тех, кто сегодня спасает жизни, работают круглосуточно и просто не имеют возможности попасть домой. В системе белорусского здравоохранения значительная часть врачей и медперсонала – это женщины. Желающих помочь много, в объединение поступают десятки звонков, но механизмы пока не отработаны. Чтобы реализовать все задуманное, Союз женщин открыл благотворительный счет. Реквизиты размещены на сайте организации.