Белорусский союз женщин открыл благотворительный счёт, чтобы помочь медикам и их семьям
Новости Беларуси. Общественные организации не остаются в стороне и оказывают всяческую поддержку в борьбе с распространением коронавируса. Белорусский союз женщин запустил масштабную акцию «Марафон поддержки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициатива призвана облегчить тяжелый труд медиков и их семей. Ни для кого не секрет, что многие из тех, кто сегодня спасает жизни, работают круглосуточно и просто не имеют возможности попасть домой. В системе белорусского здравоохранения значительная часть врачей и медперсонала – это женщины.
Желающих помочь много, в объединение поступают десятки звонков, но механизмы пока не отработаны. Чтобы реализовать все задуманное, Союз женщин открыл благотворительный счет. Реквизиты размещены на сайте организации.
Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:
Сегодня нуждаются наши медработники в средствах гигиены, сегодня нужны шампуни, гели, кофе, чай круглосуточно для того, чтобы люди не думали об этом. Мы не можем сегодня все возложить только на государство и на учреждения.
«Марафон поддержки» – это поддержка тех медработников в первую очередь, которые постоянно находятся с людьми, нуждающимися в их уходе. Первое условие, которое мы для себя определили, – это полная прозрачность. Все соглашения – все что в рамках законодательства – по перечислению денег будут выполняться. Все это будет на сайте Белорусского союза женщин. Мы будем решать эти проблемы и будем решать не одни.