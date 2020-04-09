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Белорусский союз женщин открыл благотворительный счёт, чтобы помочь медикам и их семьям

09 апреля 2020 18:26
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Новости Беларуси. Общественные организации не остаются в стороне и оказывают всяческую поддержку в борьбе с распространением коронавируса. Белорусский союз женщин запустил масштабную акцию «Марафон поддержки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский союз женщин открыл благотворительный счёт, чтобы помочь медикам и их семьям-1

Инициатива призвана облегчить тяжелый труд медиков и их семей. Ни для кого не секрет, что многие из тех, кто сегодня спасает жизни, работают круглосуточно и просто не имеют возможности попасть домой. В системе белорусского здравоохранения значительная часть врачей и медперсонала – это женщины.

Желающих помочь много, в объединение поступают десятки звонков, но механизмы пока не отработаны. Чтобы реализовать все задуманное, Союз женщин открыл благотворительный счет. Реквизиты размещены на сайте организации.

Белорусский союз женщин открыл благотворительный счёт, чтобы помочь медикам и их семьям-4

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:
Сегодня нуждаются наши медработники в средствах гигиены, сегодня нужны шампуни, гели, кофе, чай круглосуточно для того, чтобы люди не думали об этом. Мы не можем сегодня все возложить только на государство и на учреждения.

«Марафон поддержки» это поддержка тех медработников в первую очередь, которые постоянно находятся с людьми, нуждающимися в их уходе. Первое условие, которое мы для себя определили, это полная прозрачность. Все соглашения все что в рамках законодательства по перечислению денег будут выполняться. Все это будет на сайте Белорусского союза женщин. Мы будем решать эти проблемы и будем решать не одни.

Белорусский союз женщин открыл благотворительный счёт, чтобы помочь медикам и их семьям-7

База заявок уже создается. В фокусе внимания – все категории медучреждений от сельских амбулаторий до областных больниц. По возможности женское плечо объединение подставит всем, кто в этом нуждается.

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# Коронавирус # общество # Марианна Щеткина # Фотофакт

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