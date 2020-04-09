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Заведующая отделением пульмонологии 6-й больницы Минска: если брать первый квартал, то летальность от пневмоний в 2019 году была выше

09 апреля 2020 18:08
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Новости Беларуси. Мария Журович врач. Заведует отделением пульмонологии 6-й больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заведующая отделением пульмонологии 6-й больницы Минска: если брать первый квартал, то летальность от пневмоний в 2019 году была выше-1

Эта клиника второй в стране (после столичной инфекционки) стала принимать пациентов с подозрением на COVID-19. В конце февраля, прежде чем больницу перепрофилировали, медики, независимо от специализации, шаг за шагом отрабатывали схему действий и тактику, когда придется ввязаться в бой.

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Алена Сырова, корреспондент:
9 апреля Мария Ивановна на встречу с журналистами пришла сразу после смены. Видна усталость и следы от многочасового ношения масок. За 37 лет врачебной практики, работы с болезнями легких, врач видела и узнала многое. Потому кому как не ей быть экспертом?

Заведующая отделением пульмонологии 6-й больницы Минска: если брать первый квартал, то летальность от пневмоний в 2019 году была выше-4

Мария Журович, заведующая 2-м пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы:
Болезни органов дыхания – сезонные заболевания. Могу сравнить первый квартал 2018 года и 2019-го. Нужно отметить, что, например, в 2019 году, если брать целый год, заболеваемость органов дыхания значительно снизилась в сравнении с 2018 годом. Если брать первый квартал 2019-го и нынешний период 2020 года, то могу с уверенностью сказать, что летальность от пневмоний в прошлом году была выше, чем в этом.

При пневмонии чем дольше период, когда находится пациент дома без оказания специализированной медицинской помощи, занимается самолечением… Он приводит к тому, что порой поступает в стационар уже с необратимыми изменениями.

Заведующая отделением пульмонологии 6-й больницы Минска: если брать первый квартал, то летальность от пневмоний в 2019 году была выше-7

# Коронавирус # Здоровье # Мария Журович # Алена Сырова # Фотофакт

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