«Мониторинг работы на местах». Как в Минске продвигается ремонт жилищного фонда?

Еще много лет назад было трудно представить, что можно будет сфотографировать на телефон яму во дворе или надпись на стене, отправить через интернет в определенную службу и таким образом быстро решить проблему. Сегодня практически каждый из нас обращался в службу 115 по звонку, через сайт или мобильное предложение. Но факт в том, что ни один запрос не остается без внимания. Насколько быстро, эффективно выполняются заявки, как меняется динамика обращений и кто понесет ответственность за халатность? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Многие заявки, в том числе на 115.бел, касаются ремонта жилищного фонда. Вы сами часто посещаете эти объекты. Понятно, удовольствие далеко не дешевое, но тем не менее вписываемся ли в планы?
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Те планы, которые были сформированы в начале 2023 года по таким направлениям, как благоустройство, текущий ремонт жилищного фонда, всеми районами выполнен в полном объеме. Остается на контроле один вопрос, касающийся капитального ремонта жилищного фонда. Вы правильно отметили, что действительно, совместно с руководством Минского городского исполнительного комитета выстроена системная работа, которая позволяет проводить мониторинг работы на местах, объектах.
То, что касается планов, то в работе остается 48 объектов, которые необходимо завершить до конца 2023 года. Мы просматриваем выполнение доведенного на уровне правительства городу Минску задание. К слову, площадь, доведенная городу Минску, составляет 1 миллион 78, но если перевести в объекты, то это 168 объектов.
Могут ли жители товариществ собственников и ЖСПК обращаться в службу 115 – подробнее здесь.