«Мониторинг работы на местах». Как в Минске продвигается ремонт жилищного фонда?

Еще много лет назад было трудно представить, что можно будет сфотографировать на телефон яму во дворе или надпись на стене, отправить через интернет в определенную службу и таким образом быстро решить проблему. Сегодня практически каждый из нас обращался в службу 115 по звонку, через сайт или мобильное предложение. Но факт в том, что ни один запрос не остается без внимания. Насколько быстро, эффективно выполняются заявки, как меняется динамика обращений и кто понесет ответственность за халатность? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Многие заявки, в том числе на 115.бел, касаются ремонта жилищного фонда. Вы сами часто посещаете эти объекты. Понятно, удовольствие далеко не дешевое, но тем не менее вписываемся ли в планы?