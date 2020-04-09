Прямой эфир

Мария Журович: «Умирают больше от того, что есть тяжёлые хронические болезни, а COVID явился такой последней точкой»

09 апреля 2020 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все и без того непростые диагнозы, которые чаще всего встречаются у возрастных пациентов, сейчас могут осложняться коронавирусной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Журович: «Умирают больше от того, что есть тяжёлые хронические болезни, а COVID явился такой последней точкой»-1

От нее не умирают, но именно она становится триггером и осложняет течение хронических заболеваний людей из группы риска.

Читайте также:

Представитель ВОЗ в Беларуси о ситуации с коронавирусом: «Закономерен и ожидаем дальнейший рост»

Заведующая отделением пульмонологии 6-й больницы Минска: если брать первый квартал, то летальность от пневмоний в 2019 году была выше

В Беларуси установлены требования при самоизоляции. Кого это касается

Мария Журович: «Умирают больше от того, что есть тяжёлые хронические болезни, а COVID явился такой последней точкой»-4

Мария Журович, заведующая 2-м пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы:
Умирают больше от того, что есть тяжелые хронические болезни, а COVID явился такой последней точкой, которая способствовала тому, что все эти хронические болезни пришли в состояние декомпенсации. И, собственно, если говорить о причинах смерти – все люди при любых заболеваниях умирают примерно от одних и тех же причин. От сердечной недостаточности или дыхательной недостаточности.

Можно перечислять многие заболевания. Это сердечно-сосудистые, это хронические заболевания органов дыхания, это онкологические заболевания. Очень коварное заболевание сахарный диабет. Когда присоединяются наши острые респираторные заболевания и наступает стадия декомпенсации с разными осложнениями. Это ожирение. На сегодняшний день нужно говорить об этом и призывать людей вести здоровый образ жизни. Это люди, страдающие вредными привычками.

Мария Журович: «Умирают больше от того, что есть тяжёлые хронические болезни, а COVID явился такой последней точкой»-7

# Коронавирус # Здоровье # Мария Журович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Заведующая отделением пульмонологии 6-й больницы Минска: если брать первый квартал, то летальность от пневмоний в 2019 году была выше
09 апреля 2020 18:08

Заведующая отделением пульмонологии 6-й больницы Минска: если брать первый квартал, то летальность от пневмоний в 2019 году была выше

Талон на скрининговое УЗИ можно получить онлайн. Что ещё изменилось для беременных
09 апреля 2020 10:35

Талон на скрининговое УЗИ можно получить онлайн. Что ещё изменилось для беременных

«Можешь даже в день схваток что-то посмотреть». Обучение для беременных проводят в режиме онлайн
09 апреля 2020 10:32

«Можешь даже в день схваток что-то посмотреть». Обучение для беременных проводят в режиме онлайн