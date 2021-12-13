Муковозчик: «Когда доходит до дела, выясняется, что никому белорусы, переехавшие в Украину, не нужны»

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Андрей, некоторые журналисты украинские – обращаюсь именно как к журналисту – пишут о том, что за этот же срок, 448 украинцев получили гражданство, за год в Украину въехали и получили гражданство 82 гражданина Беларуси. И украинские журналисты у себя в беседах, в общении, говорят, что это как раз таки показатель того, кто же все-таки у нас диктатура последняя.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Да дело даже может быть не в диктатуре, а дело в лицемерии. То есть Украина провозглашает себя демократическим государством, европейским государством, самым древним государством на Земле. Все это лицемерие на самом деле. Потому что когда доходит до дела, выясняется, что никому белорусы, переехавшие в Украину, не нужны. А здесь, ну, это вот решение как бы, Президенту доложили, что есть затык определенный. Решение последовало практически мгновенно. 8 000, которые принимаются ежегодно в гражданство, не отклоняются ни на одном из этапов. Это люди, которые хотят здесь жить, хотят быть гражданами и проходят все эти процедуры. Процедуры идут прозрачно, планово, ровно. Мы как говорим, так и делаем. У нас нет вот этого вот, что мы самая демократическая страна в мире. Нет. Мы к этому и не стремимся. Но мы если говорим что-то, как с теми же правилами по приему в гражданство или с поручением Президента, мы это делаем практически мгновенно.
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