Муковозчик: «Когда доходит до дела, выясняется, что никому белорусы, переехавшие в Украину, не нужны»

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Андрей, некоторые журналисты украинские – обращаюсь именно как к журналисту – пишут о том, что за этот же срок, 448 украинцев получили гражданство, за год в Украину въехали и получили гражданство 82 гражданина Беларуси. И украинские журналисты у себя в беседах, в общении, говорят, что это как раз таки показатель того, кто же все-таки у нас диктатура последняя.